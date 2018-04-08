Постоянный представитель Украины при Владимир Ельченко высказал предложение от имени государства присоединиться к Многопрофильной интегрированной стабилизационной миссии в Мали, где идут военные действия.

Об этом он заявил во время открытых дебатов в Совете Безопасности по вопросам миротворческих операций, передает со ссылкой на

"Украина является сильным и надежным партнером в миротворческих операциях и будет оставаться стойким приверженцем и контрибутором операций по поддержанию мира (ОПМ)", - подчеркнул он.

При этом в Постоянном представительстве Украины при уточнили, что сейчас украинские военные принимают участие в пяти миротворческих миссиях: в Демократической Республике Конго, Южном Судане, на Кипре, в Судане и Косово. В целом от Украины в миротворческих операциях принимают участие более 300 "голубых касок".

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