Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на заседании Совета Безопасности ООН 6 апреля 2018 года. Фото постпредства России при ООН. В Совете Безопасности ООН состоялось открытое - по настоянию России - и уже не первое заседание на тему "отравления" в Солсбери (Великобритания) Сергея Скрипаля, обвиненного в измене и отбывшего срок наказания, а потом выдворенного на Запад - в Британию, и его дочери. Эта тема стала в последние недели в западных СМИ доминирующей, но все более отдающей не только дежурной русофобией, но и отсутствием элементарной логики и добросовестного изложением фактов со стороны впавших в истерику британцев. Зато ложных обвинений в адрес России, меняющихся день за днем по своему содержанию, столько, что видно, как они там окончательно заврались. Поддержка фейковой позиции Лондона партнерами по НАТО и ЕС привела к массовой высылке российских дипломатов из почти двадцати западных стран, и ответной высылке их дипломатов из России. Однако, в Лондоне не унимаются. И это - очень полезно для того, чтобы понимать - безо всяких сентиментов и иллюзий - с кем имеем дело. Имеем дело уже не первый век. Мы здесь на эту тему писали: ясность проявилась, позиции определены более, чем откровенно. А для выстраивания адекватной политики, адекватной стратегии в мировых делах, такой "подарок" от Запада становится - они же этого там просто не понимают - для России безценным! После десятилетий затягивания нашей страны в ложный формат - "мир, дружба, джинсы, жвачка" - Запад наконец-то показал своё истинное лицо. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила: "В Штатах бурно спорят о том, является ли российская сторона Америке другом или же нет? Это - неверный вопрос, так как Россия никогда не будет другом США". Итак, полная видео-трансляция заседания Совета Безопаности ООН от 6 апреля 2018 года. Выступления постоянных членов СБ ООН: Россия - с 0:55 и с 1:31:20, Великобритания - с 37:07, США - с 51:20, Франция - с 1:00:05, Китай - с 1:07:45 Мы представляем стенограмму выступления и текст ответного слова постоянного представителя РФ в ООН Василия Небензи на заседании Совета Безопасности ООН, опубликованные на официальном сайте Представительства России при ООН: "Г-н Председатель, 14 марта СБ провел открытое заседание по письму премьер-министра Великобритании Т.Мэй. В нем против России выдвинуты чудовищные и не подкрепленные никакими доказательствами обвинения в применении химического оружия на территории Великобритании.

Представители Соединенного Королевства тогда обещали регулярно брифинговать Совет о ходе расследования. Но брифингов с их стороны не последовало. Ну что ж, тогда мы сами вас подробно пробрифингуем. Итак, сегодня прошел месяц с того момента, как в британском городке Солсбери были найдены в бессознательном состоянии граждане России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Применение химического оружия, если таковое имело место, это угроза нераспространению. А раз так, эта тема заслуживает рассмотрения в СБ. Тем более, что нам есть, что сказать и что спросить у британских коллег. Итак, что мы знаем о преступлении и его жертвах? Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 г. за шпионаж в пользу Великобритании, после помилования в 2010 г. жил в этой стране, сохраняя российское гражданство. К нему периодически приезжала дочь Юлия, гражданка России. По растиражированной версии британской стороны, Россия не простила ему измены и решила его устранить. При том, что никакой угрозы для России он, понятное дело, не представлял. Здесь возникает ряд вопросов. Прежде только, если говорить цинично, зачем мы ждали 8 лет и решились на дело за 2 недели до выборов Президента России и за считанные недели до Чемпионата мира по футболу? Зачем его вообще тогда выпустили из страны? Зачем устранять его таким странным, опасным для злоумышленников и окружающих резонансным способом? Всем, кто знаком с детективами (например, идущим вот уже 20 сезонов популярным сериалом «Чисто английские убийства» (Midsomer Murders), известны сотни относительно несложных способов хитроумно отправить человека на тот свет. Однако те, кто покушался на Сергея Скрипаля и его дочь, якобы выбрали крайне ядовитое химическое вещество, то есть самый рискованный и опасный способ. При этом еще и не довели дело до конца – ведь пострадавшие, судя по всему, живы, и Юлия, слава Богу, быстро идет на поправку.

В этом мутном деле масса вопросов. И чем дальше, тем больше. С самого начала британская сторона в лице таких искушенных химиков, как Премьер-министр Тереза Мэй и мининдел Борис Джонсон, безапелляционно заявила, что в случае со Скрипалями речь идет об использовании некого отравляющего вещества «Новичок» и что с высокой долей вероятности (highly likely) это вещество имеет российское происхождение. Если это сверхмощное вещество было распылено в доме Скрипаля или на дверной ручке (а именно к этому, судя по всему, склоняется следствие), как могли Сергей и Юлия оставаться в нормальном состоянии еще несколько часов? При том, что сержант полиции Ник Бэйли, первый пришедший им на помощь, сразу же потерял сознание? Как они все вообще смогли выжить после этого? Единственное, по сути, объяснение – это то, что всем им был незамедлительно введен антидот. Чтобы сделать это, по единодушному мнению экспертов, образец именно такого же (а не просто схожего) вещества должен был находиться где-то «под рукой». В нескольких километрах от места покушения находится британский исследовательский центр Портон-Даун, известный своими разработками химоружия. К его деятельности тоже немало вопросов. Но вот какая незадача: Гари Эйткенхед, глава лаборатории в Портон-Дауне, во вторник заявил, что его лаборатория установила, что «это было боевое нервно-паралитическое вещество, но не смогла подтвердить его происхождение». Это цитата. Более того, он сказал, что никаких антидотов Скрипалям не вводилось. Предположил, что британское правительство, в отличие от него, может обладать некоей дополнительной информацией. Надо отдать должное господину Эйткенхеду: он не пожертвовал своей профессиональной репутацией для обслуживания домыслов британских властей. При этом он также заверил, что ничто подобное не могло покинуть стены его учреждения. Вопрос: а что это? То, что не могло покинуть стены лаборатории? И знает ли о чем-то этом ОЗХО? Как бы то ни было, все это означает, что на наших глазах рассыпался главный аргумент британской стороны о «несомненно российском происхождении вещества», на базе которого строилась вся система так называемых «доказательств» о «высокой степени вероятности» причастности России. Но это заявление г-на Эйткенхеда лишь добавляет еще больше загадочности в рассматриваемое нами дело. Еще раз хотим довести до «града и мира» (urbi et orbi): «Новичок» – это не российский копирайт, несмотря на якобы очевидное русское название. Это название придумано на Западе для линейки боевых отравляющих веществ, которые, что не является откровением для экспертных и научных кругов, разрабатывались во многих странах, в том числе в США и Великобритании. А Борис Джонсон в ответ на прямой вопрос корреспондента «Дойче Велле» прямо подтвердил, что у Великобритании есть его образцы в Портон-Дауне. Вчера с сайта британского МИД был удален твит о «российском происхождении вещества». Это уже вызвало скандалы и кривотолки. Но на помощь Борису Джонсону и британскому МИД как Чип энд Дейл поспешили британские спецслужбы, которые через газету «Таймз» вчера сообщили, что им удалось с помощью научного анализа и разведданных установить возможный источник происхождения отравляющего вещества уже через несколько дней после химатаки в Солсбери. Утверждается, что 7 марта кабинет министров знал, что яд с более чем высокой степенью вероятности произведен в России. Британские спецслужбы считают, что они определили местонахождение секретной российской лаборатории, в которой было произведено нервно-паралитическое вещество. И далее. Внимание!: источники в британских службах безопасности не могут абсолютно однозначно говорить о местонахождении лаборатории, однако степень их уверенности высока (!), говорится в статье. Они также считают, что российская сторона проводила тесты, чтобы выяснить, можно ли использовать «Новичок» для убийств по политическим мотивам.

Дальше – больше! «Дэйли Мэйл» тоже как раз вчера поведала нам, что у британской разведки есть «сверхсекретная информация» от неких источников о том, что Россия, оказывается, в преддверии атаки в Солсбери испытывала нервно-паралитическое вещество «Новичок» на повседневных объектах, таких как дверные ручки. Господа! Даже не знаю, как это комментировать. Это какой-то театр абсурда! У вас что, не нашлось фейка поправдоподобнее? Впрочем, цену британской разведывательной информации мы знаем от Тони Блэйра. Мы говорили нашим британским коллегам, что вы заигрались и доиграетесь. Потому что одно дело выдвигать не подкрепленные никакими доказательствами обвинения, а совсем другое – переходить на разговор на профессиональном языке, который подразумевает не мегафонную дипломатию, а ясные ответы на обоснованные вопросы. Не думаю, что британские следственные органы благодарны британскому правительству за их поспешно сделанные безапелляционные выводы. Все это вашим политикам, естественно, было невдомек. Они и не догадывались, что их «сенсационные заявления» могут бумерангом прилететь к ним самим. Они с жаром запустили удобную и своевременную для них жареную антироссийскую утку - тему «российской химической атаки», не осознавая, что когда пыль осядет, придется отвечать за свои слова. А между тем Лондон принялся отравлять наши отношения с зарубежными странами. «В знак солидарности» из ряда государств-союзников Великобритании высылается 150 российских дипломатов. Мы знаем, что ваши послы по всему миру выкручивают руки суверенным странам, заставляя их последовать этому дурному примеру. Вы всколыхнули волну, которая докатилась и до Нью-Йорка. Ваши союзники из Соединенных Штатов предприняли беспрецедентную высылку 60 российских дипломатов, включая 12 сотрудников Постоянного Представительства России при ООН, не предъявив никаких обоснований для этого, не проведя с нами консультаций как это предусмотрено Соглашением об условиях пребывания штаб-квартиры и проявив тем самым вопиющее пренебрежение к своим обязанностям страны расположения штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. К сожалению, это не первый случай невыполнения США своих обязательств. У России США захватили принадлежащую ей дипломатическую собственность, включая российскую собственность Постоянного Представительства при ООН здесь в Нью-Йорке, установили 25-мильную зону ограничения передвижения нашим дипломатам, не продлевают и не выдают им американские визы. Мы призываем Соединенные Штаты ответственно относиться к своим обязанностям страны-хозяйки и вернуть нам все, что они у нас незаконно отобрали и воздержаться от подобных шагов в дальнейшем. Г-н Председатель, Мы являемся свидетелями удивительных событий. Про «новое слово» в системе права - обвинений на основе подозрений без доказательств я уже говорил на заседании 14 марта. Но не менее удивительно другое. Когда я смотрю на дебаты, интервью и заявления британских политиков, меня берет оторопь. O tempora, O mores! Куда делась старая добрая Англия? Что это – отсутствие профессионализма или деградация политической культуры? Или это и есть новая политическая культура? Я не знаю. Предоставляю присутствующим самим сделать выводы. Британские власти пытаются высмеять Россию за 30 версий произошедшего. Заметьте, это не версии российских властей, а мнения экспертов и журналистов. Да, версий много за неимением фактов и доказательств, а у нас в России все хотят разобраться в этой мутной истории. Зато у британских властей версий немного. Точнее только одна. Которую они выдают за приговор. При этом никак не могут определиться с источником заражения: дом Скрипаля, ручка двери, цветы, гречка или все же лавровый лист? Надо признать, что у граждан и экспертов из Великобритании и других стран, тех, кто способны думать, тоже есть разнообразные версии. И масса вопросов, на которые нет ответов. Вот только некоторые из них:

Где были Скрипали четыре часа с выключенными телефонами? Как брали пробы? Кто подтвердит их достоверность? Почему не спросили согласия родственников на забор крови? Откуда так быстро взялся антидот против неизвестного химического вещества? И был ли он введен им? Чем занимался Скрипаль? С кем был связан? Куда ездил? С кем общался? Встречались ли они с кем-нибудь в этот день или накануне? Где данные с камер видеонаблюдения? Как поспешно выдвинутые обвинения соотносятся с заявлениями Скотланд-Ярда, что следователям понадобятся недели и даже месяцы работы? Почему нам не предоставляют консульский доступ к гражданам России, против которых на территории Великобритании вероятно произошел террористический акт? Британские власти легкомысленно решили, что их бездоказательные инсинуации сойдут им с рук. Поверьте, друзья мои, эта история, это расследование не только не завершилось. Оно, по сути, еще и не началось. 12 марта мы направили в Форин Офис ноту с просьбой предоставить нам доступ к данным расследования, в том числе к образцам проб химического вещества, на которые ссылается британское следствие, для изучения специалистами в рамках совместного расследования. Таким образом, мы действовали в рамках пункта 2 Статьи IX Конвенции о запрещении химоружия. В ней государствам-членам предлагается урегулировать путем обмена информацией и консультаций на двустороннем уровне любой вопрос, который может вызвать сомнение в отношении соблюдения этого международного договора. На основании положений данной Статьи Россия была бы готова ответить на обращение Великобритании в течение 10 дней. Вместо только этого Лондон выдвинул нам абсурдный 24-часовой ультиматум. Разумеется, мы его отвергли – никому и ни при каких обстоятельствах не дозволено разговаривать в таком тоне с Россией. В этом ультиматуме, переданном Борисом Джонсоном устно российскому послу в Лондоне, "Министр иностранных дел четко дал понять … что существуют только два возможных сценария. Либо российское государство попыталось совершить убийство на британской земле с использованием химического оружия, или же Россия потеряла контроль над своим запасом нервно-паралитических веществ. Министр иностранных дел попросил российского посла разъяснить, какое из двух положений является правдой, и рассказать, как произведенное в России нервно-паралитическое вещество могло быть применено в Солсбери". В 24 часа! Вот и вся «масса вопросов», которые нам задала британская сторона. Других не было. С позиции сегодняшнего дня и появившихся дополнительной информации и заявлений они выглядят еще абсурдней. 14 марта г-жа Мэй направила Гендиректору Техсекретариата ОЗХО А.Узюмджю предложение провести «независимый анализ результатов британского расследования» инцидента в Солсбери. При этом наши британские коллеги забывают, что, действуя в рамках ОЗХО, что на наш взгляд, единственно правильный путь, они имеют не только права, но и несут обязательства, в том числе перед нами как полноправным членом Организации. И мы им об этом недвусмысленно напомнили в ходе созванного вчера по нашей инициативе чрезвычайного заседания Исполсовета ОЗХО. Мы предложили проект решения о совместном расследовании. Он был заблокирован Великобританией и ее союзниками, что они немедленно расценили как «победу», хотя при этом число голосовавших «за» и воздержавшихся, превышает число проголосовавших против. Оно и понятно: зачем Великобритании совместное расследование, если виновный был установлен ими еще до расследования? Ведь такое расследование может разрушить их «стройную версию», основанную на столь «мощных аргументах» как «весьма вероятно», «более чем вероятно», «чрезвычайно правдоподобно», «нет практически никаких сомнений», «Россия практически наверняка виновата», «высокая вероятность ответственности России», «Россия является вероятным злоумышленником», «не существует никакого другого правдоподобного объяснения». Борис Джонсон продолжает уговаривать всех, что британская сторона якобы направила России список вопросов, на которые до сих пор не получила ответов. Все с точностью до наоборот. Никакого списка вопросов к нам, как я уже сказал, не было и нет. Я обращаюсь к британской стороне: если они есть, перечислите нам эти вопросы. Только не выдавайте за вопросы ультимативно выдвинутое против нас обвинение и требование «признаться в содеянном». А вот у нас есть масса вопросов как к Лондону, так и к ОЗХО, а также к Франции, которая вдруг, непонятно по каким положениям КЗХО, бросилась помогать подтверждать результаты британского «экспресс-расследования». В ответе на наш требование французская сторона сообщила, что Великобритания подробно информировала Францию о своем расследовании. Раз Лондон отказывается предоставлять нам информацию, может быть ей с нами поделится Париж? Мы сегодня распространили соответствующую памятную записку, с которой вы можете ознакомиться. Мы также распространим некоторые комментарии официального представителя МИД России. Там есть прелюбопытная информация. Думаю, вам будет очень интересно с ней ознакомиться. И это выступление с переводом мы вам тоже направим. Г-н Председатель, Уровень интеллектуального обоснования выдвинутых обвинений и поиска мотивов России не вызывает даже улыбки. Борис Джонсон, постоянно клянущийся в русофильстве, высказал абсурдное – это самое нежное слово, которое я могу употребить – абсурдное и аморальное предположение, что случай нужен был Москве для сплочения людей перед выборами! Настолько же аморальны его сравнения российского чемпионата мира по футболу с берлинской Олимпиадой 1936 года, в которой, кстати, в отличие от Советского Союза, участвовала представительная делегация Великобритании, в том числе на уровне высокопоставленных официальных лиц. Борис Джонсон сослался на роман Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание», где вся интрига якобы в том, сознается ли преступник сам или его все же поймают. Роман, вообще-то не об этом. Это не детектив, как бесспорно думает британский министр, а глубокое мировоззренческое произведение. Мы уже, кстати, приводили английскую пословицу из этого романа насчет ста кроликов, которые никогда не станут лошадью. Я бы посоветовал господину Джонсону почитать и другие романы Достоевского или хотя бы ознакомиться с их названиями. Я сам эти названия приводить не буду. В качестве «аргументированного» доказательства вины России британский посол в Москве продемонстрировал своим коллегам вот это шестистраничное слайд-шоу, включая титульный лист. Вот эти комиксы выдаются за доказательную базу! В них опять-таки нет ничего, кроме “highly likely”. Надо полагать этот же «неопровержимый документ» Т.Мэй демонстрировала своим коллегам по Евросоюзу, многие из которых (к чести, не все) приняли это как «убедительные свидетельства вины России». Посмотрите на этот позор! Мы это сейчас раздадим вам. Полемика с этими «шестигранниками» оскорбляет ум. Как же надо не почитать тех, которых вы убеждаете вот этим? Вот этим! А те, кого этим «убеждают», они что, не понимают, что являются объектом зомбирования и участвуют коллективном психозе? Откровения Бориса Джонсона о «дохлом коте» на столе как отвлекающем от других проблем маневре (если кто не знает, о чем я, почитайте его интервью) ярче только характеризуют те приемы пропагандистской войны без правил, которую сейчас ведет против России Великобритания. Кстати о дохлых котах. В доме Сергея Скрипаля в Солсбери, который вроде как подвергся заражению, по словам его племянницы Виктории, было два кота и две морские свинки. Где они сейчас? Что с животными? Почему о них ничего не говорят? Ведь их состояние это тоже важное свидетельство. Г-н Председатель,

Мы живем в эпоху коллективного помутнения рассудка. Какими психотропными средствами зомбируют публику мне неизвестно, кроме одного. СМИ. Вот страшное оружие нашего времени. Через СМИ легко можно манипулировать человеческим сознанием. И мы видим, как западные СМИ с этим успешно справляются. При этом не нужны никакие интеллектуально продвинутые схемы. Достаточно, взывая к первой сигнальной системе, регулярно и целенаправленно повторять одну и ту же бездоказательную ложь, постепенно внедряя ее в сознание и подавая как истину в последней инстанции. Все по методу доктора Геббельса: ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой. Мы будем добиваться от вас ответов на поставленные вопросы. А если вы их не дадите, если вы не будете на них отвечать, мы расценим это как признание клеветы, которую вы на нас возвели, даже не задумавшись о последствиях. Мы будем добиваться от вас полноценного сотрудничества по делу Скрипалей. А если вы откажетесь, мы расценим это как попытку сокрытия истины. Г-н Председатель, Все происходящее убеждает нас в том, что в общем-то было ясно с самого начала. Это скоординированная, хорошо заранее подготовленная кампания. Она не случайна. Основная цель понятна. Дискредитировать и даже делигитимизировать Россию. Обвинить ее в применении страшного негуманного оружия. В сокрытии арсеналов. В нарушении КЗХО. Поставить под вопрос ее роль не только в урегулировании в Сирии, но и где бы то ни было. Политическую легитимность России в принципе. Заодно дискредитировать нашу позицию по сирийскому химическому досье. В общем, соединение полезного с приятным. Раз уж британские власти, ничтоже сумняшеся, имеют дерзость заявлять, что за инцидентом в Солсбери «с большой долей вероятности» стоит Россия, мы также «с большой долей вероятности» предположим, что за этой мега-провокацией стоят спецслужбы некоторых стран. Россия, которая не имеет никакого отношения к отравлению Скрипалей, более, чем кто-либо заинтересована в установлении истины. Мы будем добиваться правды и истины на основании положений КЗХО. Если британская сторона и далее будет оперировать подозрениями, выдаваемыми за доказательства, если она и дальше будет опираться на предположения, основанные на домыслах, а не на фактах, это будет означать подтверждение нашего более, чем очень вероятного предположения, что все это мутное дело – выдумка, а точнее – грубейшая провокация.

Кто имеет уши слышать, да слышит (He who has ears to hear, let him hear). Видим единственный способ добиться объективной картины – через строгое соблюдение механизмов КЗХО и сотрудничество в расследовании. Мы также ждем ответов на очевидные вопросы со стороны британского уголовного расследования. Мы требуем консульского доступа к Юлии Скрипаль.

Подытоживая, вот что получается. Происхождение вещества из России не подтверждено. Мы еще до этого заявили о нашей непричастности. Но от нас по-прежнему требуют «признания нашей вины». Сотрудничать Великобритания с нами отказывается под предлогом того, что «жертва не может сотрудничать с преступником». Но извините! Ваше «назначение» нас «преступниками» без фактов, доказательств, суда и следствия ничтожны. А вот на территории Великобритании было совершено преступление, а вероятно, и террористический акт, против наших граждан! И как раз они являются жертвами. Значит мы имеем право требовать сотрудничества, а Великобритания обязана нам его предоставить. Кстати забавно, что вчера на сессии Исполсовета ОЗХО к сотрудничеству с британской стороной нас призывали некоторые союзники Великобритании. Видимо их не успели «правильно» пробрифинговать. Нами подготовлен проект заявления СБ для прессы. Это лакмусовая бумажка проверки Великобритании и ее союзников на правдивость. Если вы это заявление, как в прошлый раз, похороните, перевернув его смысл с ног на голову, это станет еще одним подтверждением и доказательством вашей нечистоплотной игры. Благодарю за внимание!"

Выступление постпреда России при ООН Василия Небензи в ответ на выступление постоянного представителя Великобритании: "Г-н Председатель, Сегодня мы, к сожалению, не услышали ничего нового от некоторых наших коллег, которые, продолжают без стеснения и не моргнув глазом утверждать о виновности России, требуют от нее пролить свет на случай. Нам тоже очень хотелось бы, чтоб правда вышла наружу. Мы надеемся, что чем дальше, тем больше ростков правды будет находить дорогу к свету. Я хотел было поблагодарить своего голландского коллегу за его настоятельное предложение сотрудничать с британской стороной. Но я, наверное, воздержусь от этого, потому что смысл предложения этого сотрудничества совсем не в том, что мы вкладываем в это понимание. Нас, по сути, призывают ответить на один вопрос: «Признайтесь, что вы это сделали!». Мы отвечаем: «Мы этого не делали». Нам на это говорят: «Нет, этого недостаточно! Как вы это сделали?» Мы говорим: «Предоставьте доказательства». Нам говорят: «Нет, но вы признайтесь. Так будет лучше». Неужели никто здесь не понимает, что это все какой-то театр абсурда? О том, что Соединенное Королевство не следовало правилам процедуры КЗХО, мы часто говорили, и об этом вы можете прочесть в нашей памятной записке, которую мы распространили. Сегодня, правда, я хочу отметить, посол Великобритании выразил готовность поделиться со странами-членами ходом расследования. Мы будем с нетерпением этого ждать. Рассчитываем, правда, что та информация, которая нам будет представлена, будет основана на материалах более убедительных, нежели те, которые я вам сегодня демонстрировал. Нас, кстати, очень позабавило объяснение уважаемого постпреда Великобритании о причинах и юридических тонкостях использования термина «highly-likely» в контексте британского правосудия. Мы это учтем. Г-н Председатель,

Ничего, на самом деле, не ново в этом мире. В Великобритании был такой великолепный детский писатель Льюис Кэрролл. Математик, а заодно, по-совместительству, писатель, который написал замечательную книжку под названием «Алиса в стране чудес». Я хочу зачитать вам небольшой отрывок из нее. Речь идет о суде над Валетом.

«Белый Кролик поспешно вскочил со своего места. - С позволения Вашего Величества, - сказал он, - тут есть еще улики. Только что был найден один документ. - А что в нём? - спросила Королева. - Я его ещё не читал, - ответил Белый Кролик, - но, по-моему, это письмо от обвиняемого... кому-то... - Конечно, кому-то, - сказал Король. - Вряд ли он писал письмо никому. Такое обычно не делается. - Кому оно адресовано? - спросил кто-то из присяжных. - Никому, - ответил Белый Кролик. - Во всяком случае, на обороте ничего не написано. - Почерк обвиняемого? - спросил другой присяжный. - Нет, - отвечал Белый Кролик. - И это только подозрительней. (Присяжные растерялись). - Значит, подделал почерк, - заметил Король. (Присяжные просветлели). - С позволения Вашего Величества, - сказал Валет, - я этого письма не писал, и они этого не докажут. Там нет подписи. - Тем хуже, - сказал Король. - Значит, ты что-то дурное задумал, а не то подписался бы, как все честные люди. Все зааплодировали: впервые за весь день Король сказал что-то действительно умное. - Это очень важная улика, - проговорил Король, потирая руки. - Всё, что мы сегодня слышали, по сравнению с ней бледнеет. А теперь пусть присяжные решают, виновен он или нет.- Нет! - сказала Королева. - Пусть выносят приговор! А виновен он или нет - потом разберёмся!» Вам это ничего не напоминает, г-н Председатель? Но если Вы думаете, что это касается только сказок прошлого века, кстати очень релевантных, я Вам покажу еще одну вещь. Это статья из сегодняшней газеты “Independent”, которая называется «Неважно, можем ли мы доказать вовлеченность Москвы в «Дело Скрипаля» (“Whether we can prove Moscow involvement in the “Skripal case” or not is irrelevant”). Одна краткая цитата: «Русские реагируют на все это словами: «Докажите!», как будто они находятся в суде. Даже если рассматривать вопрос через призму таких правовых понятий, как «не вызывает никаких сомнений» или «с точки зрения баланса вероятностей» – конечно, что русские виноваты» (“The Russian response to all of this is to say “Prove it” as if in a court of law. Even on a legal test such as being beyond reasonable doubt or on the balance of probabilities, the Russians are plainly culpable”)". Истерика Запада - это отдельная тема, которая требует глубокого изучения корней происходящего.

