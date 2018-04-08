На шахте им. Героев Космоса в г. Павлоград Днепропетровской области умер рабочий. Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Отмечено, что умер шахтер 1991 года рождения. У него вырвало из рук под давлением болт, который пробил грудную клетку. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

Напомним, на западе Грузии погибли шесть шахтеров, трое ранены в результате обвала крыши шахты. Оказалось, что обвал произошел в результате "горного удара", то есть быстрого разрушения критически напряженной части массива угля, и возникновения после него воздушной массы.

Также сообщал, что 240 горняков остались под землей на шахте "Горная", которая входит в ГП "Первомайскуголь" в Луганской области, из-за обесточивания.

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