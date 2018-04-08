В результате столкновения маршрутки с электричкой на железнодорожном переезде в Крыму погибли пять человек и еще семеро получили травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское управление Госавтоиспекции, передает

"Всего в автобусе было 13 человек, из них пятеро погибли, семеро пострадали", - сказала представитель управления.

Среди погибших - водитель автобуса. Причины ДТП пока не известны.

Отметим, авария произошла на железнодорожном переезде Красноперекопск - Армянск в села Суворово Красноперекопского района на севере полуострова.

По данным российского МЧС, после столкновения поезд с рельсов не сошел, железнодорожное полотно не пострадало. Кроме того, как сообщили в российском МВД, на железнодорожном переезде работала звуковая и световая сигнализация.

Напомним, ранее сообщалось о пяти погибших и четырех пострадавших в результате ДТП.

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