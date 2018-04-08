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Госавиаслужба Украины проверит украинские авиакомпании "Хорс" и "Дарт", самолеты которых могут использовать в Сирии, Ираке и Иране
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08.04.2018 14:09
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6 апреля агентство Reuters сообщило, что российских наемников
перебрасывают в Сирию самолетами частной сирийской авиакомпании
Cham Wings. В расследовании говорилось также об украинских
авиакомпаниях "Хорс" и "Дарт", которые продавали свои самолеты в
Сирию, Ирак и Иран или сдавали их в аренду. Госавиаслужба проверит
информацию о компаниях Cham Wings, "Хорс" и "Дарт" Фото: Cham
Wings Airlines / Twitter В материале говорилось,
что российских наемников перебрасывают в Сирию самолетами
частной сирийской авиакомпании Cham Wings, которая находится в
санкционном списке США.Сообщалось также об украинских авиакомпаниях
"Хорс" и "Дарт", которые за последние семь лет приобрели или взяли
в аренду 84 подержанных самолета Airbus и Boeing. Согласно
данным Reuters, "Хорс" и "Дарт" эти самолеты снова продавали
или сдавали в аренду. Как минимум 40 из них использовалось в Иране,
Сирии и Ираке.В сентябре 2017 года минфин США ввел против компаний
"Хорс" и "Дарт" санкции, так как они помогают попавшим под санкции
юрлицам закупать американские самолеты."Если по итогам проверки
Госавиаслужбы информация подтвердится, Министерство инфраструктуры
будет рекомендовать правительству и СНБО внести указанные компании
и их владельцев в санкционный список. Их сертификаты будут
аннулированы", – заявил Омелян.Война в
Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях
участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные
исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в
разное время присоединились вооруженные
силы США, России, Турции и Ирана.По данным
СМИ, в Сирии воюют наемники частной военной компании (ЧВК)
"Вагнер", основанной уроженцем Украины Дмитрием Уткиным. Весной
2016 года появились первые сообщения, что на Ближнем
Востоке погибли десятки наемников ЧВК "Вагнер". В
июне 2017 года США ввели санкции против военной компании и
Уткина.8 февраля 2018 года Reuters сообщило об авиаударе
международной коалиции в Сирии, жертвами которого стало около
100 бойцов армии союзников президента Сирии Асада. Агентство
Bloomberg выяснило, что погибло более 200
солдат-контрактников, большинство из которых были гражданами РФ.
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