6 апреля агентство Reuters сообщило, что российских наемников перебрасывают в Сирию самолетами частной сирийской авиакомпании Cham Wings. В расследовании говорилось также об украинских авиакомпаниях "Хорс" и "Дарт", которые продавали свои самолеты в Сирию, Ирак и Иран или сдавали их в аренду. Госавиаслужба проверит информацию о компаниях Cham Wings, "Хорс" и "Дарт" Фото: Cham Wings Airlines / Twitter В материале говорилось, что российских наемников перебрасывают в Сирию самолетами частной сирийской авиакомпании Cham Wings, которая находится в санкционном списке США.Сообщалось также об украинских авиакомпаниях "Хорс" и "Дарт", которые за последние семь лет приобрели или взяли в аренду 84 подержанных самолета Airbus и Boeing. Согласно данным Reuters, "Хорс" и "Дарт" эти самолеты снова продавали или сдавали в аренду. Как минимум 40 из них использовалось в Иране, Сирии и Ираке.В сентябре 2017 года минфин США ввел против компаний "Хорс" и "Дарт" санкции, так как они помогают попавшим под санкции юрлицам закупать американские самолеты."Если по итогам проверки Госавиаслужбы информация подтвердится, Министерство инфраструктуры будет рекомендовать правительству и СНБО внести указанные компании и их владельцев в санкционный список. Их сертификаты будут аннулированы", – заявил Омелян.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана.По данным СМИ, в Сирии воюют наемники частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", основанной уроженцем Украины Дмитрием Уткиным. Весной 2016 года появились первые сообщения, что на Ближнем Востоке погибли десятки наемников ЧВК "Вагнер". В июне 2017 года США ввели санкции против военной компании и Уткина.8 февраля 2018 года Reuters сообщило об авиаударе международной коалиции в Сирии, жертвами которого стало около 100 бойцов армии союзников президента Сирии Асада. Агентство Bloomberg выяснило, что погибло более 200 солдат-контрактников, большинство из которых были гражданами РФ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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