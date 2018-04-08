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В Крыму произошло серьезное ДТП с электричкой и микроавтобусом: много погибших
08.04.2018 14:14
В Крыму произошло серьезное ДТП с электричкой и микроавтобусом: много погибших По теме:

Пятеро человек погибли и еще четверо получили травмы в результате столкновения электрички и маршрутного такси на железнодорожном переезде в Крыму.

По данным "", маршрутное такси Sprinter, которое выполняло рейс "Севастополь – Армянск" столкнулось с пригородным поездом "Керчь – Армянск". По предварительной информации, пять человек погибли, четверо получили телесные повреждения, передает

Авария произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде в районе Армянска. Электричка с рельсов не сошла. Пострадавших между пассажиров нет.







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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