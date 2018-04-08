В понедельник в Украине синоптики прогнозируют 17-22, а на западе - до 24 градусов тепла. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook, передает

"Температура ночью (9 апреля - ред.) 0-5 градусов тепла, в западных областях 4-9°; днем 17-22°, на западе страны до 24°, на побережье морей 11-16° тепла", - говорится в сообщении.

Осадков в понедельник в Украине не ожидается. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье порывы ветра 15-20 м/с.

В столице синоптики прогнозируют сухую погоду, температура ночью 3-5 градусов тепла, днем ​​- 18-20.

Как сообщал нынешний март в Киеве стал самым холодным с начала 21-го века.

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