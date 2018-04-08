В поселке городского типа Краснополье Сумской области водитель автомобиля сбил мужчину, после чего скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Сумской области.

"Вчера в 20:23 на линию "102" поступило сообщение, что в пгт Краснополье на улице Мезеновской автомобиль сбил мужчину. Водитель с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.

Пострадавший оказался местным жителем 1972 года рождения. Он умер на месте происшествия. Там же находился и автомобиль марки Volkswagen Touareg, который бросил водитель.

"Сейчас полиция проводит комплекс мероприятий, направленных на его розыск", - добавили представители правоохранительных органов.

Как сообщал svodka.net ранее, на полуострове Крым, аннексированном Российской Федерацией, на железнодорожном переезде произошло дорожно-транспортное происшествие , участниками которого стали столкнувшиеся микроавтобус и электропоезд.

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