|Под Суммами водитель автомобиля насмерть сбил мужчину и скрылся
|08.04.2018 14:19
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В поселке городского типа Краснополье Сумской области водитель автомобиля сбил мужчину, после чего скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Сумской области.
"Вчера в 20:23 на линию "102" поступило сообщение, что в пгт Краснополье на улице Мезеновской автомобиль сбил мужчину. Водитель с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.
Пострадавший оказался местным жителем 1972 года рождения. Он умер на месте происшествия. Там же находился и автомобиль марки Volkswagen Touareg, который бросил водитель.
"Сейчас полиция проводит комплекс мероприятий, направленных на его розыск", - добавили представители правоохранительных органов.
Как сообщал svodka.net ранее, на полуострове Крым, аннексированном Российской Федерацией, на железнодорожном переезде произошло дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали столкнувшиеся микроавтобус и электропоезд.
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