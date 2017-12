var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 4084; coreola.articleid = 223838; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2212] = 2212;coreola.sections[4084] = 4084; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

В последние недели в ОРДЛО задерживают местных жителей по обвинению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и ВСУ { "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage", "@id":"http://gordonua.com/blogs/snegirev/v-poslednie-nedeli-v-ordlo-zaderzhivayut-mestnyh-zhiteley-po-obvineniyu-v-sotrudnichestve-s-ukrainskimi-specsluzhbami-i-vsu-223838.html" }, "headline": "В последние недели в ОРДЛО задерживают местных жителей по обвинению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и ВСУ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/img/article/2238/38_main.jpg", "height": "746", "width": "560" }, "datePublished": "2017-12-26T11:33:20+02:00", "dateModified": "2017-12-26T12:36:51+02:00", "author": { "@type": "Person", "name": "ГОРДОН" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ГОРДОН", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/theme/img/logo_lg_200.png", "width": "200", "height": "200" } } , "description": "Боевики "ЛДНР" искусственно увеличивают количество заложников с целью давления на украинскую власть, заявил общественный активист Дмитрий Снегирев." , "keywords": "Дмитрий Снегирев, обмен пленными, ОРДЛО, ЛДНР" } Дмитрий Снегирев Общественный активист. Сопредседатель общественной инициативы "Права справа". все материалы автора → ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА» В последние недели в ОРДЛО задерживают местных жителей по обвинению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и ВСУ Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сегодня 11.33 | комментариев: Боевики "ЛДНР" продолжают практику по увеличению числа украинских заложников. По информации председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака, которую он озвучил на совещании у президента Украины, количество украинских заложников уже составляет 170 человек. При этом ранее сообщалось, что боевики удерживают 158 человек."На встрече Василий Грицак озвучил новую неутешительную цифру. Это те граждане, чьи родственники или собратья обратились в СБУ. Но не всех граждан представители ОРДЛО подтверждают, что они их удерживают", – сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.Недавно аналитическим отделом общественной инициативы "Правое дело" была обнародована информация, что в оккупированном Луганске состоялось совещание в "министерстве государственной безопасности ЛНР", на котором поднимался вопрос об увеличении числа заложников за счет гражданского населения.Примечательно, что в течение последних недель значительно возросло количество случаев незаконных задержаний сотрудниками "специальных служб" самопровозглашенных республик местных жителей по обвинению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и ВСУ.Стоит отметить, что боевики искусственно увеличивают количество заложников с целью давления на украинскую власть. Во время обмена боевики отдадут 74 украинских заложника, показав это как жест доброй воли, и одновременно будут удерживать более 100 наших заложников, как рычаг психологического и политического давления на Украину.Напомню, на 27 декабря запланирован обмен удерживаемыми лицами между Украиной и самопровозглашенными "ЛДНР" по формуле "74 на 306". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



