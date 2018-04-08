Россия должна жестко отвечать на попытки Запада ее дестабилизировать, пользуясь его страхом открытой войны. Об этом заявил политолог Семен Багдасаров в эфире канала "Россия 1"...

Эксперт отметил, что Запад "использует дешевые инсценировки" для давления на Россию с единственной целью "обложить" ее и заставить капитулировать, отказавшись от проведения активной внешней политики. "Простая цена", которую Запад требует за "компромисс", будет сродни крупнейшему, по мнению Багдасарова, поражению российской армии со времен 22 июня 1941 года – вывод частей Западной группы войск из Восточной Европы во время распада СССР.

"Полмиллиона человек и более 4 тыс. ультрасовременных танков. Правительство, которое собственными руками громило и уничтожало страну и армию – это было то, что нужно Западу. За три копейки все раздавалось. Они хотят вернуть Россию в это состояние. Конкретная цена – отказаться от Крыма, уйти из Сирии. Человек, который заговорит о сдаче Крыма – это изменник хуже Власова. Хватит раздавать территории, которые никто не возвращал. За призыв отдать Крым и любой другой части России надо судить военным трибуналом", - призвал Багдасаров.

По мнению политолога, основные усилия Запада против России сосредоточены внутри страны, поскольку ни США, ни остальной Запад в лице их союзников по НАТО, никогда не решатся напасть на РФ. "Они 40 лет угрожают Ирану. А иранцы что только не вытворяли! Перехватили новейший беспилотник, захватывали суда – и не напали на них. Может, нам тоже захватить какой-нибудь эсминец в Черном море? Хватит! Чем жестче, тем лучше", - сказал он.

"Давайте не будем наивными и думать, что завтра они что-то сделают, и все успокоится. Надо называть вещи своими именами: от нас не отстанут. Они могут делать вид, что идут на компромисс –может встать вопрос даже не по Крыму или Сирии, а каких-то небольших уступок. Они 70 лет расшатывали ситуацию в великом Советском Союзе. Надо признать, что они умеют это делать – системно давить противника и, раздавив противника, радоваться победу", - предупредил Багдасаров.

"Они ждут от нас полной капитуляции. На какой компромисс можно идти с врагом, который тебя разрушает? Сколько мы потеряли территории и военного потенциала? А теперь нас хотят добить окончательно, чтобы мы превратились в Московию эпохи Ивана Грозного и перестали быть их соперниками. Два раза развалили великую империю – хотите в третий раз? Весь лоб в крови и шишках. Хватит. Надо усиливать внутри страны власть, экономику, спецслужбы и армию – и, извините за откровенность, посмотреть на опыт иранцев", - заключил знаток.

Напомним, президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию призвал Запад к диалогу и отказу от давления на РФ из-за ее внешнеполитического курса и провоцирования новой гонки вооружений и холодной войны. "Нас никто не слушал – послушайте сейчас", - сказал Путин после демонстрации возможностей новейшего оружия РФ, против которого Запад не имеет защиты.

Автор: Григорий Егоров

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