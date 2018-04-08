|Несподівано: Василь Вірастюк буде худнути у новому сезоні "Зважені та щасливі"
|08.04.2018 14:28
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Минулого сезону шоу "Зважені та щасливі" ми спостерігали за Русланою Писанкою, відомою українською телеведучою, а днями стало відомо, що у новому сезоні у передачі з'явиться богатырь Василь Вірастюк.
"Скажу чесно: самостійно тренуватися складно, а на проекті "Зважені та щасливі" є можливість худнути в компанії, - зізнався Вірастюк. - Це завжди веселіше і ефективніше, коли хтось підбадьорює, підстьобує. Я не ставлю собі за мету досягти якоїсь певної цифри, а просто хочу скинути вагу, щоб мені було комфортно сидіти, стояти, щоб було добре самопочуття".
Тренерами нового сезону стануть В'ячеслав і Марина Узєлкові. Але ось під чиїм керівництвом буде худнути Василь Вірастюк та з ким в парі він прийде на проект, поки невідомо.
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