Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян поручил Госавиаслужбе проверить компании, самолеты которых могли перевозить российских наемников между Дамаском и Ростовом-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры, передает .

Госавиаслужбе поручено осуществить проверку фактов, изложенных в материале Reuters, по перевозке сирийской авиакомпанией Cham Wings российских наемников между Дамаском и Ростовом-на-Дону.

"За 14 месяцев с 5 января 2017 года авиакомпания осуществила 51 полет из Дамаска и Латакии в Ростов и обратно. Каждый раз для этого использовались лайнеры Airbus A320, которые могут перевозить до 180 пассажиров", - говорится в расследовании.

Cham Wings с 2016 года находится под санкциями США. Компанию обвинили в доставке в Сирию боевиков-союзников президента Башара Асада, оружия и снаряжения для сирийской разведки. По информации агентства, ранее самолеты Аirbus принадлежали европейским и американским авиакомпаниям, но позже они оказались в парках ближневосточных компаний через сеть посредников и оффшоров. В частности, 84 используемых самолетов производства Airbus и Boeing смогли приобрести или снимать компании "Хорс" и "Дарт" (зарегистрированные в Украине). Из этих 84 самолетов как минимум 40 оказались в Ираке, Иране и Сирии.

"Если по итогам проверки Госавиаслужбы информация подтвердится, Министерство инфраструктуры будет рекомендовать правительству и СНБО внести указанные компании и их владельцев в санкционный список. Их сертификаты будут аннулированы", - подчеркнул В.Омелян.

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