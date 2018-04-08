Если информация о применении войсками президента Сирии Башара Асада химоружия в Восточной Гуте подтвердится, это будет еще одним доказательством его жестокости в отношении невинных гражданских лиц, заявили в МИД Британии. В МИД отметили, что нужно немедленно провести расследование Фото: gov.uk "Если они соответствуют действительности, то это еще одно доказательство жестокости Асада (президент Сирии Башар Асад. – ) в отношении ни в чем не повинных гражданских лиц и бессердечного игнорирования его сторонниками международных норм", – отметили в министерстве.В МИД заявили, что нужно безотлагательно провести расследование. В ведомстве подчеркнули, что международное общество должно ответить."Мы призываем режим Асада и его сторонников, Россию и Иран, прекратить насилие в отношении невинных гражданских лиц", – говорится в заявлении.Волонтеры и спасатели сообщили, что 7 апреля вертолет сбросил бочку с химическим веществом на город Думу в Восточной Гуте, в результате химатаки погибли от 70 до 100 человек. Организация "Медиа-центр Гуты" заявила, что вертолет принадлежал сирийским войскам.В Госдепе США отметили, что внимательно следят за тревожными сообщениями о произошедшем в Думе. Представитель ведомства Хизер Нойерт подчеркнула, что "Россия с ее непоколебимой поддержкой режима в конечном итоге несет ответственность за эти жестокие атаки".В минобороны РФ опровергли информацию о причастности сирийских войск к произошедшему.Дума является последним городом в Восточной Гуте, который удерживают повстанцы. Она находится в осаде сирийских правительственных сил, поддерживаемых Россией.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана.В опубликованном 6 сентября 2017 года докладе учрежденной ООН независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирии говорится, что правительственные силы "продолжали использовать химическое оружие против гражданских лиц в районах, находящихся под контролем оппозиции"."Самым серьезным инцидентом" эксперты назвали химическую атаку в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) в апреле, когда погибло не менее 83 человек, в том числе 28 детей и 23 женщины. Организация по запрещению химического оружия установила, что в Идлибе был применен зарин или его аналог. Сирийские власти часто отрицали использование химического оружия в ходе конфликта.24 февраля 2018 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая содержит призыв ко всем сторонам конфликта в Сирии безотлагательно прекратить военные действия по всей стране, чтобы можно было беспрепятственно направить гуманитарную помощь и эвакуировать больных и раненых. Несмотря на это, боевые действия в Восточной Гуте продолжаются.31 марта в минобороны России заявили, что провинцию покинули более 150 тыс. человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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