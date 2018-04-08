Представитель Президента Украины в АР Крым Борис Бабин называет фейком распространенную информацию о якобы имеющейся договоренности с РФ пропустить в Крым без документов экипаж задержанного в Азовском море рыболовецкого судна "Норд". В то же время российские власти пытаются безотлагательно передать членам экипажа украинские паспорта из Крыма. Об этом Бабин написал на своей странице в Facebook, передает

"Информация, распространенная сегодня в СМИ, о якобы имеющейся договоренности РФ с властью Украины об организованном пропуске граждан Украины - членов экипажа задержанного рыболовного судна "Норд" из КПВВ на админгранице в Крыму без надлежащих документов, удостоверяющих личность, является фейком", - написал Бабин.

По имеющейся информации, добавил он, оккупационная власть через адвокатов и дипломатов пытается безотлагательно передать такие легальные документы (паспорта граждан Украины) из Крыма для членов экипажа, "потому что дома у них они, конечно, есть и по ним их пропустят в Крым через КПВВ без проблем".

"А по выданным оккупационными властями РФ ''аусвайсами'' никто никого в Крым не пропустит, имеем четкую позицию ГПС Украины", - подчеркнул Бабин.

Как сообщал , ночью 8 апреля членов экипажа судна "Норд" пытались незаконно вывезти в Харьковской области в Россию представители консульства РФ в автомобиле с дипломатическими номерами.

Напомним, 25 марта в части украинских вод Азовского моря корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом РФ.

Капитан судна "Норд" и члены суднокоманды предоставили для проверки недействительны судовые (грузовые) и паспортные документы, выданные органами на временно оккупированной территории, деятельность которых является незаконным. Сейчас на судно "Норд" наложен арест.

Министерство иностранных дел РФ накануне вручило временному поверенному в делах Украины в России ноту протеста в связи с задержанием рыболовного судна "Норд", которое Москва считает своим.

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