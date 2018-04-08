В ночь с 7 на 8 апреля во всех регионах Украины прошли пасхальные богослужения в, по меньшей мере, 13 тысячах 400 культовых сооружениях. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Во Львовской (1 миллион 590 тысяч), Днепропетровской (880 тысяч), Киевской (497 тысяч) и Черниговской (365 тысяч) областях состоялись многочисленные культовые службы.

Во время пасхальных богослужений публичную безопасность и порядок обеспечивали 22,3 тысячи сотрудников полиции, а также 1,4 тысячи военнослужащих Национальной гвардии Украины.

"Благодаря принятым правоохранительным мерам, а также благодаря пониманию со стороны граждан нарушений публичной безопасности и порядка не допущено", - говорится в сообщении.

Как сообщал svodka.net ранее, представители Министерства здравоохранения поделились рекомендациями о том, как сохранить свое здоровье во время Пасхи.

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