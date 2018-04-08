Санкции США без военного вмешательства обрекают Россию на экономический кризис и деградацию, считает российский публицист Юлия Латынина. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Латынина: Запретим Цукербергу доступ на Митинский рынок. Он просто придет в ужас Фото: Дарья Воронцова / Facebook "Это технология отделения тех бизнесменов, которые выживали при режиме, от тех, которые являются его интегральной частью", – отметила она.Публицист добавила, что для бизнесменов, которые не попали в санкционный список, это может стать дополнительным ударом, потому что в Кремле поинтересуются, почему их там нет."На протяжении многих лет внешняя политика Кремля представляла собой безнаказанное международное хулиганство. Кремль действовал исходя из полной уверенности, что воевать с ним не будут, а все остальное не страшно. Ну как? Если нет прямой военной агрессии, то Запад не нанесет никакого ответного удара, будет говорить: "Да ничего страшного", утираться", – отметила она.Латынина подчеркнула, что теперь ситуация для РФ разворачивается с точки зрения экономики на 180 градусов."Ответные действия США реально обрекают Россию на экономический кризис и деградацию, и что хуже – они обрекают на очень большие сложности российскую элиту, ту, которая системно интегрирована в режим, которая принимает решения, влияет на их принятие. И вот российская элита это понимает. Собственно, санкции должны заставить ее понять, какую она цену платит за Крым", – рассказала журналистка.Латынина добавила, что впереди россиян ожидают санкции за отравление в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и набег российских наемников на американских союзников под Дейр-эз-Зором в Сирии."Ответить России симметрично нечем. Тут уже наша Дума начала кричать: "Сейчас мы дадим асимметричный ответ!" Ну конечно. Запретим Цукербергу доступ на Митинский рынок. Он просто придет в ужас. Другое дело, что, конечно, с точки зрения населения эти санкции мало на что повлияют, потому что Россия превосходно освоила уже отработанный способ сделать так, что если что-то случается и если как-то ухудшается в результате действий Кремля положение граждан России, – ну как же, это все виноват проклятый Запад, который хочет нас задушить", – подытожила она.Санкции США ввели против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний, "принадлежащих российским олигархам".29 января 2018 года министерство финансов США в сотрудничестве с Государственным департаментом предоставило Конгрессу "кремлевский доклад" – список из 114 высокопоставленных чиновников и 96 олигархов, близких к "российскому режиму". В нем упомянуты помощники и советники Путина, все члены правительства РФ, включая премьера Дмитрия Медведева, мэры Москвы и Санкт-Петербурга.В список также попали бизнесмены с состоянием более $1 млрд, которые занимают первые 96 мест в прошлогоднем рейтинге 200 богатейших бизнесменов России, подготовленном российской версией издания Forbes.Министр финансов США Стивен Мнучин сообщал, что во второй, засекреченной, части доклада говорится о возможном введении новых санкций против РФ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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