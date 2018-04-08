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Санкции США без военного вмешательства обрекают Россию на
экономический кризис и деградацию, считает российский публицист
Юлия Латынина. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Латынина: Запретим Цукербергу доступ на Митинский рынок.
Он просто придет в ужас Фото: Дарья Воронцова / Facebook
"Это технология отделения тех бизнесменов, которые выживали при
режиме, от тех, которые являются его интегральной
частью", – отметила она.Публицист добавила, что для
бизнесменов, которые не попали в санкционный список, это может
стать дополнительным ударом, потому что в Кремле поинтересуются,
почему их там нет."На протяжении многих лет внешняя политика
Кремля представляла собой безнаказанное международное хулиганство.
Кремль действовал исходя из полной уверенности, что воевать
с ним не будут, а все остальное не страшно.
Ну как? Если нет прямой военной агрессии, то Запад
не нанесет никакого ответного удара, будет говорить: "Да
ничего страшного", утираться", – отметила она.Латынина
подчеркнула, что теперь ситуация для РФ разворачивается
с точки зрения экономики на 180 градусов."Ответные
действия США реально обрекают Россию на экономический кризис
и деградацию, и что хуже – они обрекают на очень
большие сложности российскую элиту, ту, которая системно
интегрирована в режим, которая принимает решения, влияет
на их принятие. И вот российская элита это понимает.
Собственно, санкции должны заставить ее понять, какую она цену
платит за Крым", – рассказала журналистка.Латынина
добавила, что впереди россиян ожидают санкции за отравление в
Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и набег
российских наемников на американских союзников под Дейр-эз-Зором в
Сирии."Ответить России симметрично нечем. Тут уже наша Дума начала
кричать: "Сейчас мы дадим асимметричный ответ!" Ну конечно.
Запретим Цукербергу доступ на Митинский рынок. Он просто
придет в ужас. Другое дело, что, конечно, с точки зрения
населения эти санкции мало на что повлияют, потому что Россия
превосходно освоила уже отработанный способ сделать так, что если
что-то случается и если как-то ухудшается в результате
действий Кремля положение граждан России, – ну как же,
это все виноват проклятый Запад, который хочет нас
задушить", – подытожила она.Санкции США ввели против
24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также
ряда компаний, "принадлежащих российским олигархам".29 января 2018
года министерство финансов США в сотрудничестве с Государственным
департаментом предоставило Конгрессу "кремлевский
доклад" – список из 114 высокопоставленных чиновников и 96
олигархов, близких к "российскому режиму". В нем
упомянуты помощники и советники Путина, все члены
правительства РФ, включая премьера Дмитрия Медведева, мэры Москвы и
Санкт-Петербурга.В список также попали бизнесмены с состоянием
более $1 млрд, которые занимают первые 96 мест в
прошлогоднем рейтинге 200 богатейших бизнесменов России,
подготовленном российской версией издания Forbes.Министр финансов
США Стивен Мнучин сообщал, что во второй, засекреченной, части
доклада говорится о возможном введении новых санкций против
РФ.
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