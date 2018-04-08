В СССР мы сделали космический корабль "Энергия-Буран" и в 1988 году, когда он совершил полёт на орбиту и возвращение назад в автоматическом режиме, мы были ближе к Марсу, чем сейчас…

В СССР мы сдавали любые бутылки, металлолом и макулатуру. В магазин люди ходили с сетками (авоськами). В маленьких городах и посёлках, такая вещь, как пищевые отходы попросту не существовала. Хлеб сушился в духовке, кости отдавались котам и собакам, если кто-то из соседей имел корову или поросенка, то им несли остатки еды.

Отсутствие пластиковых пакетов, тетрапаков, одноразовой обёртки и посуды, сводило к минимуму работу мусоровозов, а мусорные свалки еще не стали больше городов.

В СССР не было платного высшего образования. Это ни хорошо, ни плохо. Просто его отсутствие практически полностью перекрывало путь наверх лентяям и недоучкам. Человек должен был работать по своей специальности и впереди его ждал долгий путь продвижения по карьерной лестнице.

В России жулики и воры захватили все «теплые» места, высшее образование нужно лишь для «корочки», непрофессионалы руководят сложнейшими и иногда стратегическими предприятиями и отраслями.

В СССР мы пили газировку, пиво и квас после другого человека из посуды лишь немного ополоснутой водой. При этом ни эпидемий, ни массовых заболеваний такими распространенными болезнями современной России, как гепатит и туберкулёз не было.

В СССР понятие «элита» было скорее культурное, интеллектуальное и вбирало в себя профессионалов из разных областей.

«Элита» в России – это тесный круг нуворишей, разбогатевших на махинациях с госсобственностью и бюджетом, а также обслуживающей их интеллигенции вписанной в вертикаль власти.

В СССР не любили выскочек и хапуг, жуликов и воров. В эпоху правления ельцина-гайдара-чубайса-березовского, факт этой нелюбви относили к рабской психологии "совка". Однако, старая русская поговорка гласит "трудом праведным не построить хором каменных".

Общественный договор между гражданином и государством заключался в одном простом постулате: брать нужно в меру. Ко всем жадным свиньям рано или поздно приходили доблестные сотрудники ОБХСС.

В России главным способом выделиться в обществе стало показушное богатство. Под «успешным» человеком здесь чаще только понимают людей, которые ловко крадут и уходят от наказания.

В СССР люди частенько занимали друг у друга в долг "до получки". Но редко бывали случаи, чтобы такой долг кто-то не отдал. Общественное мнение тогда нельзя было игнорировать. В СССР общество играло очень серьёзную роль, через установленные этические нормы, которые были очень близки к христианским.

В России популярна поговорка «долги отдают только трусы», этические нормы – это скорее повод для шуток, а для «серьёзного» человека общественное мнение – пустой звук.

В СССР бандиты сидели в тюрьме. В России они командуют полицией и выслушивают доклады её сотрудников на планёрках. В СССР за рулём пили трактористы и комбайнеры, в России депутаты, чиновники и бизнесмены. В СССР кара за проступок была так же неотвратима, как в Англии или США. В России это понятие отсутствует.

В СССР, за редким исключением, чтобы пробиться наверх нужно было действительно обладать незаурядным талантом или много и тяжело работать. В России на первые место вышли связи, эпатаж и деньги.

В СССР чтобы стать депутатом даже районного совета, нужны были реальные заслуги и безукоризненная репутация. В России для этого довольно только денег.

В позднем СССР люди не любили пропаганду и не верили ей. КПСС и народ находились в положении негласного соглашения. Народ делал вид, что верит тому, что вещают с высоких трибун. Партия делала вид, что верит в идеологические догмы классиков марксизма-ленинизма. В России госпропаганда стала основным инструментом «общения» государственно-партийного аппарата и граждан.

В СССР мы были самой читающей нацией. В России читают только программу телепередач и желтую прессу.

В СССР, как бы там ни было, в человеке ценились прежде только порядочность, честность, доброта, скромность, трудолюбие, ответственность, способность прийти на помощь, профессионализм. Даже если такой человек не добивался каких-то особых успехов, он пользовался всемерным уважением общества. Это реально помогало жить.

Ну, а что сейчас ценится в России, вы допишите сами…

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