В израильском ведомстве не уточняют, какие именно государства готовы перенести посольства

По словам заместителя главы МИД Израиля Ципи Готовелы, Израиль находится в контакте с "по меньшей мере десятью странами, некоторые из которых - в Европе" по этому вопросу, сообщает Le Monde . При этом он не уточнил, о каких конкретных странах идет речь.

"Другую страны признают Иерусалим и объявят о переводе своих посольств. Вторая страна сделала это и я повторяю: будут другие, это только начало и это важно" - заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаниягу, комментируя решение Гватемалы о переводе посольства в Иерусалим.

Как известно, президент Гватемалы Джимми Моралес в ночь на понедельник, 25 декабря, объявил, что распорядился перенести посольство страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

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Гватемала и соседней Гондурас были двумя из семи стран, которые присоединились к США и Израиля в голосовании против резолюции по Иерусалиму в Генеральной Ассамблее ООН. Против голосовали также Маршалловы Острова, Микронезия, Науру, Палау и Того. Украина тогда участия в голосовании не принимала .

Соединенные Штаты являются важным источником финансовой помощи Гватемале и Гондураса. Президент Дональд Трамп угрожал прекратить финансовую помощь странам, которые поддержат резолюцию ООН.

Напомним, 21 декабря Генеральная Ассамблея ООН голосовала за резолюцию, отвергает признание Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля. Документ поддержали 128 государств.