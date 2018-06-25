Гарантированный государством долг на 31 мая составил 262 300 000 000 грн, или $ 10 млрд

Государственный и гарантированный государством долг на конец мая составил 1900000000000 грн, или $ 76300000000, против 2 трлн грн, или $ 77100000000, месяцем ранее, - говорится в данных Министерства финансов, информируют Украинские Новости.

Общий размер прямого госдолга на 31 мая составил 1700000000000 грн ($ 66,2 миллиарда) против 1800000000000 грн ($ 66700000000) в апреле.

При этом прямой внешний долг за месяц сократился на $ 0600000000 до 37600000000 грн, тогда как прямой внутренний долг сократился на 6100000000 грн до 747 300 000 000 грн (в долларовом эквиваленте до $ 28600000000).

Гарантированный государством долг на 31 мая составляет 262 300 000 000 грн, или $ 10 млрд.

Согласно данным Министерства финансов Украины, государственный долг в марте увеличился на 0,8% или на 600 000 000 долларов.

Всемирный банк улучшил прогноз по уровню государственного и гарантированного государством долга Украины в 2018 году до 75,1% ВВП с 85,1%, в 2019 году в 73,5% с 78,9% ВВП, в 2020-м до 68,4 % с 73,4% ВВП.