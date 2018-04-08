Папа Римский Франциск поздравил христиан восточного обряда с Пасхой. Об этом он сказал перед молитвой "Царица неба" в воскресенье, передает со ссылкой на Радио Ватикана.

"Приношу самые искренние поздравления нашим братьям и сестрам Восточных Церквей, которые сегодня отмечают праздник Пасхи согласно юлианскому календарю. Пусть воскресший Господь наполнит их светом и миром и утешит сообщества, живущие в отдельно трудных обстоятельствах", - сказал Папа Франциск.

Как сообщал сегодня, 8 апреля, христиане восточного обряда празднуют Пасху. Христиане западного обряда, в частности верующие католической церкви, праздновали Пасху 1 апреля.

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