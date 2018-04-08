Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного
мнения, в тройку самых популярных праздников в России входят День
Победы, Новый год и Пасха. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке В России День Победы популярнее Нового года и
Пасхи Фото: pixabay.com Cамым важным его назвал 71% респондентов.
Второе место занял Новый год с 60%, третье – Пасха
с 31%. К самым популярным праздникам россияне также отнесли 8
Марта (29%), Рождество (25%), День защитника отечества (16%) и
1 Мая (11%).В 2014 году самым важным праздником россияне считали
Новый год (69%), День Победы был на втором месте с 53%.
Скриншот: wciom.ru
Опрос провели 1–2 апреля 2018 года в формате телефонного интервью
по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и
мобильных номеров объемом 2000 респондентов. Погрешность с
вероятностью 95% не превышает 2,2%.
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