Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, в тройку самых популярных праздников в России входят День Победы, Новый год и Пасха. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В России День Победы популярнее Нового года и Пасхи Фото: pixabay.com Cамым важным его назвал 71% респондентов. Второе место занял Новый год с 60%, третье – Пасха с 31%. К самым популярным праздникам россияне также отнесли 8 Марта (29%), Рождество (25%), День защитника отечества (16%) и 1 Мая (11%).В 2014 году самым важным праздником россияне считали Новый год (69%), День Победы был на втором месте с 53%. Скриншот: wciom.ru Опрос провели 1–2 апреля 2018 года в формате телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2000 респондентов. Погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,2%. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки день победы самым год новый Теги: мир