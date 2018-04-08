Украинизация оккупированных территорий Донбасса после освобождения займет определенное время, но для нее довольно соблюдать Минские соглашения.

Об этом рассказал известный украинский журналист, который работает в России Роман , передает со ссылкой на издание "".

"Главное, не делать никаких резких движений, когда произойдет деоккупация. Например, такой нюанс. Не надо сразу переключать все телеканалы на украинский язык. Надо говорить на русском, но об Украине. Постепенно все встанет на свои места, сколько бы там ни было сумасшедших… Людям даже объяснять не придется, что Россия им не принесла ничего, кроме разрушений. Они и сами это знают. Да, в Украине дурдом, но у нас хотя какие-то права есть и перспектива, что самое важное. А "русский мир" — это безнадега и нищета", - уверен .

Журналист считает, что жители Донбасса, которые ранее придерживались пророссийской точки зрения, сейчас разочаровались в действиях .

Сейчас главное настроение у тех, кто выходил на пророссийские митинги весной 2014-го, что русские их предали, использовали их, извините, как контрацептив, для того, чтобы торпедировать Украину и скрыть свои преступления в Крыму, когда они захватывали полуостров. Здравомыслящие граждане это точно понимают.

"Знаю одного человека (вы наверняка его тоже знаете), который проводил так называемый референдум, а сейчас громко кричит о том, что Донецк — это Украина, потому что он увидел ужас, который устроила Россия там", - сказал журналист.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира