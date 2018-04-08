Высший свет пользуется лишь особенным словарным запасом. Некоторые слова, которые привычны обычным людям, нельзя произносить вслух. Социальный антрополог и автор книги "Наблюдение за англичанами: скрытые правила английского поведения" Кейт Фокс поделилась несколькими табу. Об этом сообщает Elle .

1. Туалет. В том случае, если герцогине Кембриджской необходимо отлучиться, она говорит, что направляется в "уборную", но не в "туалет" либо "ванную".

2. Извините. Члены королевской семьи никогда не используют это слова, несмотря на то, насколько они вежливы.

3. Диван. Это слово представители высшего света заменяют словом "софа".

4. Гостиная. В английском языке присутствуют несколько слов, которые соответствуют "гостиной". Самым распространенным вариантом является "living room", однако вместо него королевская семья использует "drawing room".

5. Мама. Хотя большая часть обращаются к своим родителям "мама" (mum) и "папа" (dad), принц Чарльз обращался к королеве Елизавете не иначе как "мамочка" (mummy).

6. Духи. Принцесса Диана всегда наносила "аромат" (Quelques Fleurs), а не "духи".

7. Двор (дворик). Вместо этого слова королевская семья использует слово "терраса".

8. Шикарный. Данное слово высшее общество использует, только если иронизирует. Правильным словом является синоним smart, что означает умный, догадливый, догадливый и роскошный одновременно.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон всегда приковывала взгляды людей со только мира своими удачными образами. Хотя из-за протокола у нее есть огромное количество правил и ограничений в дресс-коде, она всегда умеет подобрать удачное соединение.

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