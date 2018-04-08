Экс-вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский отметил, что вместо экс-жены Ольги Аленовой и дочери, согласие для встречи с которой он получил, его встретила с камнями и оружием теща Любовь Аленова. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Шовковский: Начала стрелять из пистолета Скриншот: Александр Шовковский / Facebook "Приехав в установленное судом и подписанное Ольгой Аленовой время и место, для того чтобы забрать дочку в воскресенье, ни матери, ни дочки в доме не оказалось... Сначала Аленова Любовь Павловна прицельно в голову кидала в меня камнями, заранее заготовленными, с балкона, а потом по мне начала стрелять из пистолета! Она произвела три выстрела, целясь в меня", – написал он.В подтверждение своих слов футболист опубликовал видео инцидента. На нем видно, как женщина бросает камни с балкона, под которым стоит Шовковский, затем заходит в помещение, выходит с пистолетом и стреляет из него. После этого Шовковский уходит со двора. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1749688445093153&id=100001560433670 Шовковский официально развелся с Ольгой Аленовой в октябре 2015 года. Бывшая жена футболиста заявляла, что отец продолжал общаться с дочерью, после того как пара уже разлучилась. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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