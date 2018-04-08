|
Шовковский заявил, что в него из пистолета стреляла теща
|
08.04.2018 15:27
|
Экс-вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский отметил, что
вместо экс-жены Ольги Аленовой и дочери, согласие для встречи с
которой он получил, его встретила с камнями и оружием теща Любовь
Аленова. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шовковский: Начала стрелять из пистолета Скриншот: Александр
Шовковский / Facebook "Приехав в установленное судом и подписанное
Ольгой Аленовой время и место, для того чтобы забрать дочку в
воскресенье, ни матери, ни дочки в доме не оказалось... Сначала
Аленова Любовь Павловна прицельно в голову кидала в меня камнями,
заранее заготовленными, с балкона, а потом по мне начала стрелять
из пистолета! Она произвела три выстрела, целясь в меня", –
написал он.В подтверждение своих слов футболист опубликовал видео
инцидента. На нем видно, как женщина бросает камни с балкона, под
которым стоит Шовковский, затем заходит в помещение, выходит с
пистолетом и стреляет из него. После этого Шовковский уходит со
двора.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1749688445093153&id=100001560433670
Шовковский официально развелся с Ольгой Аленовой в октябре 2015
года. Бывшая жена футболиста заявляла, что отец продолжал
общаться с дочерью, после того как пара уже разлучилась.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира