Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гуттериш выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о химической атаке в сирийской Думе. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Генсека Стефана Дюжаррика, передает .

“Генеральный секретарь особенно встревожен сообщениями об использовании химического оружия против гражданского населения в Думе. Хотя ООН не в состоянии проверить эти доклады, Генеральный секретарь отмечает, что любое использование химического оружия, если оно подтверждается, мерзко и требует тщательного расследования”, — говорится в заявлении.

В целом А.Гуттериш выразил обеспокоенность возобновившимся и усилившимся насилием в Думе и Восточной Гуте в последние 36 часов после периода относительного спокойствия.

“Генеральный секретарь призывает все стороны обеспечить соблюдение норм международного гуманитарного права и прав человека, включая гуманитарный доступ через Сирию всем нуждающимся, согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности”, — сказано в сообщении.

Как сообщал , в Госдепе США заявили, что следят за информацией о возможной химической атаке в Сирии, и обвинили Россию в подобных нападениях. В России отрицают проведение химической атаки в Сирии.

Отметим, по данным представителей благотворительной организации "Белые каски", в районе Восточная Гута в субботу вечером с вертолета были сброшены бомбы с химикатами. Из-за этого погибли по меньшей мере 150 человек и еще более тысячи получили ранения.

Сирийское информационное агентство Sana опровергло сообщение о химической атаке в Восточной Гуте, назвав их дезинформацией, призванной помешать сирийской армии в деле восстановления контроля над этим регионом.

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