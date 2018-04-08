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МИД Турции осудил химатаку в Сирии и призвал международное сообщество отреагировать
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08.04.2018 15:35
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Есть сильное подозрение, что за нападением в Восточной Гуте стоит
сирийский режим. МИД Турции призывает расследовать химатаку в Сирии
Фото: mfa.gov.tr Есть сильное подозрение, что за нападением стоит
сирийский режим, история использования химоружия которым известна
международному сообществу, отметили в ведомстве."Мы ожидаем, что
международное общество отреагирует на атаку и международные
организации, особенно Организация по запрещению химического оружия,
начнут расследовать этот случай незамедлительно", – заявили в
министерстве.В МИД Турции призвали стороны, имеющие влияние на
сирийский режим, предпринять необходимые шаги для обеспечения
немедленного прекращения таких атак.Волонтеры и спасатели сообщили,
что 7 апреля вертолет сбросил бочку с химическим
веществом на город Думу в Восточной Гуте, в результате
химатаки погибло от 70-ти до 100 человек. Организация "Медиа-центр
Гуты" заявила, что вертолет принадлежал сирийским войскам.В Госдепе
США отметили, что внимательно следят за тревожными
сообщениями о произошедшем в Думе. Представитель ведомства
Хизер Нойерт подчеркнула, что "Россия с ее непоколебимой поддержкой
режима в конечном итоге несет ответственность за эти жестокие
атаки".В минобороны РФ опровергли информацию о причастности
сирийских войск к произошедшему.Дума является последним городом в
Восточной Гуте, который удерживают повстанцы. Она находится в осаде
сирийских правительственных сил, поддерживаемых
Россией.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В
боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры,
радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К
конфликту в разное время присоединились вооруженные
силы США, России, Турции и Ирана.В
опубликованном 6 сентября 2017 года докладе учрежденной ООН
независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирии
говорится, что правительственные силы "продолжали использовать
химическое оружие против гражданских лиц в районах,
находящихся под контролем оппозиции"."Самым серьезным инцидентом"
эксперты назвали химическую атаку в
городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) в апреле, когда
погибло не менее 83 человек, в том числе 28 детей и 23
женщины. Организация по запрещению химического оружия установила,
что в Идлибе был применен зарин или его аналог. Сирийские
власти часто отрицали использование химического оружия в ходе
конфликта.24 февраля 2018 года Совет Безопасности ООН принял
резолюцию, которая содержит призыв ко всем сторонам конфликта в
Сирии немедленно прекратить военные действия по всей стране, чтобы
можно было беспрепятственно направить гуманитарную помощь и
эвакуировать больных и раненых. Несмотря на это, боевые
действия в Восточной Гуте продолжаются.31 марта в минобороны России
заявили, что провинцию покинуло более 150 тыс. человек.
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