По выданным оккупационными властями "аусвайсам" моряков задержанного крымского судна "Норд" не пустят через админграницу с полуостровом, отметил представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин. "Норд" задержали 25 марта Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook "Информация, распространенная сегодня в СМИ, о якобы имеющейся договоренности РФ с властью Украины об организованном пропуске граждан Украины – членов экипажа задержанного рыболовного судна "Норд" через КПВВ на админгранице в Крым без надлежащих документов, удостоверяющих личность, является фейком. По имеющейся информации, оккупационная власть через адвокатов и дипломатов пытается безотлагательно передать такие легальные документы (паспорта граждан Украины) из Крыма для членов экипажа", – написал он.Бабин отметил, что украинские паспорта у моряков дома – "конечно, есть, и с ними их пропустят в Крым через КПВВ без проблем"."А по выданным оккупационными властями РФ "аусвайсам" никто никого в Крым не пропустит, имеем четкую позицию ГПС (Государственная пограничная служба. – ) Украины", – заявил представитель украинского президента. https://www.facebook.com/borys.babin/posts/10215876767930119 Украинские пограничники задержали рыболовецкое судно "Норд" из Керчи 25 марта в 15 милях от Обиточной косы в Азовском море. Траулер отконвоировали в Бердянск Запорожской области. На борту находились 10 членов экипажа.28 марта управление Федеральной службы безопасности РФ в аннексированном Крыму возбудило уголовное дело в отношении экипажа Госпогранслужбы Украины, который задержал траулер.30 марта пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган проинформировала, что суд санкционировал арест "Норда".3 апреля "РИА Новости" сообщило, что командование Черноморского флота РФ рассматривает вопрос о постоянном присутствии своих сил в Азовском море.В министерстве иностранных дел РФ 3 апреля вручили ноту протеста временному поверенному в делах Украины в связи с задержанием судна "Норд".6 апреля суд арестовал капитана судна "Норд" до 31 мая.Приморский райсуд Мариуполя Донецкой области принял решение оштрафовать членов экипажа судна.Сегодня Госпогранслужба Украины сообщила, что представители Генерального консульства РФ под прикрытием своего иммунитета пытались вывезти команду судна "Норд" в Россию через пункт пропуска в Харьковской области.В российском посольстве в Украине подчеркнули, что прорабатывают вопрос, как быстрее отправить в РФ команду судна "Норд". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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