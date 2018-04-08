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"Немов стриптизерка": Настю Каменських розкритикували за фото у бікіні
08.04.2018 15:45
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Відома співачка Настя Каменських вже кілька днів насолоджується сонячною погодою десь біля моря, тож у Інстаграмі зірки світлини не паски та крашанок, а самої Насті у бікіні.

Втім, шанувальники не втримались і замість компліментів "розгромили" кілька фото Каменських, назвавши їх вульгарними, а саму Настю схожою на стриптизерку.

"Дуже вульгарно", "Немов стриптизерка, навіщо такі пози?", "Колись любила Настю, а зараз вона немов з конвеєра".

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