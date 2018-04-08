В Харькове животных из зоопарка угостили крашанками в честь Пасхи. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Необычное угощение досталось зеленым мартышкам, лисам, хорькам, ежикам и воронам. В их обыкновенный рацион входят вареные яйца, а окрашенные в зеленый, голубой, желтый, красный цвет тут же привлекли внимание животных, пробудив большой интерес.

"Ворона сразу же потащила яйцо и спрятала его. Так же поступила и одна из лисиц. А вот другие животные, рассмотрев угощение, начали лакомиться вкусным кормом, очищая скорлупу, или прямо с ней. Наиболее терпеливыми оказались обезьяны - они чистили яйца, а сам процесс воспринимали как забавную игру, в результате которой их ждал вкусный приз", - говорится в сообщении.

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