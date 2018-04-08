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Крымский блогер заявил, что оккупационные власти скрывают экологическую катастрофу в Коктебеле
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08.04.2018 15:50
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Из-за аварии насосной станции на винном заводе в Коктебеле отходы
производства в течение пяти–шести дней сливались в море, сообщил
блогер Александр Горный. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке | По мнению экологов, в море попали моющие
средства, остатки винной продукции и дрожжевые отходы Фото:
echo.msk.ru По словам блогера, оккупационные власти в Феодосии и
Коктебеле "проморгали ситуацию" и не смогли оперативно локализовать
выбросы после аварии насосной станции на местном винном
заводе."Отходы производства лились пять–шесть дней через половину
поселка в сток к морю. По мнению экологов, побывавших на месте
аварии, это были моющие средства, остатки винной продукции,
дрожжевые отходы, которые не прошли очистки на очистных
сооружениях. Более того, у моря был вырыт проход для ускоренного
стока жидкости в залив", – заявил он.Горный подчеркнул, что
флора и фауна водной части Карадагского заповедника могут очень
серьезно пострадать."После скандалов все-таки приехали местные
надзорные органы. Результаты анализов будут ждать неделю, за это
время может случиться непоправимое. Глава Феодосии не увидел в
произошедшем проблемы, чем вызвал шквал негодования людей", –
написал он.По словам блогера, местные жители боятся истории с
выбросами, которая может отпугнуть туристов."Многие гостиницы, кафе
и магазины сбрасывают свои отходы прямо на улицу и в море. Это
типичная ситуация для только Крыма. Новые очистные сооружения
построят не ранее чем через пару лет, так что ситуация каждый год
будет только усугубляться", – подчеркнул он.Горный утверждают,
что специалисты взяли пробы воды и грунта и предварительно оценили
ситуацию как "тяжелее среднего"."По мнению специалистов, после
таких аварий завод должен быть остановлен до полного устранения
причин и последствий аварии... Пока не устранят
последствия, не разберутся с остальными массовыми
экологическими безобразиями, я считаю, что купаться
в Коктебеле опасно, так как велик риск получить различные
заболевания", – подытожил он.ВИДЕОРоссия аннексировала Крым и Севастополь
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