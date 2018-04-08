Из-за аварии насосной станции на винном заводе в Коктебеле отходы производства в течение пяти–шести дней сливались в море, сообщил блогер Александр Горный. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | По мнению экологов, в море попали моющие средства, остатки винной продукции и дрожжевые отходы Фото: echo.msk.ru По словам блогера, оккупационные власти в Феодосии и Коктебеле "проморгали ситуацию" и не смогли оперативно локализовать выбросы после аварии насосной станции на местном винном заводе."Отходы производства лились пять–шесть дней через половину поселка в сток к морю. По мнению экологов, побывавших на месте аварии, это были моющие средства, остатки винной продукции, дрожжевые отходы, которые не прошли очистки на очистных сооружениях. Более того, у моря был вырыт проход для ускоренного стока жидкости в залив", – заявил он.Горный подчеркнул, что флора и фауна водной части Карадагского заповедника могут очень серьезно пострадать."После скандалов все-таки приехали местные надзорные органы. Результаты анализов будут ждать неделю, за это время может случиться непоправимое. Глава Феодосии не увидел в произошедшем проблемы, чем вызвал шквал негодования людей", – написал он.По словам блогера, местные жители боятся истории с выбросами, которая может отпугнуть туристов."Многие гостиницы, кафе и магазины сбрасывают свои отходы прямо на улицу и в море. Это типичная ситуация для только Крыма. Новые очистные сооружения построят не ранее чем через пару лет, так что ситуация каждый год будет только усугубляться", – подчеркнул он.Горный утверждают, что специалисты взяли пробы воды и грунта и предварительно оценили ситуацию как "тяжелее среднего"."По мнению специалистов, после таких аварий завод должен быть остановлен до полного устранения причин и последствий аварии... Пока не устранят последствия, не разберутся с остальными массовыми экологическими безобразиями, я считаю, что купаться в Коктебеле опасно, так как велик риск получить различные заболевания", – подытожил он.ВИДЕО Россия аннексировала Крым и Севастополь до незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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