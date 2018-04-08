В воскресенье, 8 апреля, в селе Княжичи Киевской области произошел пожар в конюшне, в результате которого погибли четыре лошади. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

"8 апреля в 4:46 в оперативно-диспетчерскую службу Киево-Святошинского района поступило сообщение о возгорании в с. Княжичи на ул. Воздвиженская", - говорится в сообщении.

После прибытия на место спасатели установили, что огонь охватил конюшню на площади 150 квадратных метров.

В 5:59 возгорание локализовали, а в 7:58 полностью ликвидировали.

Как сообщал svodka.net ранее, в субботу, 7 апреля, в одной из квартир на пятидесятом этаже высотки Trump Tower на Манхэттене произошло возгорание , вследствие которого погиб один человек, еще четыре - были травмированы.

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