Главным фаворитом первого полуфинала "Евровидения 2018" в данный момент букмекеры считают израильскую певицу Нетту Барзилай с песней Toy ("Игрушка"). Этот материал можно прочитать и на украинском языке Нетта Барзилай из Израиля – любимец первого полуфинала "Евровидения" по версии букмекеров Фото: Netta Barzilai נטע ברזילי / Facebook Шансы фаворита первого полуфинала Нетту Барзилай из Израиля шесть букмекерских контор оценивают с коэффициентом 1,02–1, 05.Победу представителей Чехии и Эстонии оценивают в 1,06–1, 12.В первую десятку исполнителей также попали исполнители из Болгарии, Греции, Бельгии, Кипра, Австрии, Армении и Азербайджана.Отмечается, что оценка букмекеров может измениться после репетиций. https://www.facebook.com/eurovision.evrobachennya/posts/1803352783292324 "Евровидение 2018" пройдет в столице Португалии Лиссабоне 8-го, 10-го и 12 мая. Украина попала во второй полуфинал.Украину на "Евровидении 2018" представит Melovin. Он получил пять баллов от судей и шесть – от зрителей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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