Главным фаворитом первого полуфинала "Евровидения 2018" в данный
момент букмекеры считают израильскую певицу Нетту Барзилай с песней
Toy ("Игрушка"). Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Нетта Барзилай из Израиля – любимец первого полуфинала
"Евровидения" по версии букмекеров Фото: Netta Barzilai נטע ברזילי
/ Facebook Шансы фаворита первого полуфинала Нетту Барзилай из
Израиля шесть букмекерских контор
оценивают с коэффициентом 1,02–1, 05.Победу
представителей Чехии и Эстонии оценивают в 1,06–1, 12.В первую
десятку исполнителей также попали исполнители из Болгарии, Греции,
Бельгии, Кипра, Австрии, Армении и Азербайджана.Отмечается, что
оценка букмекеров может измениться после репетиций.
https://www.facebook.com/eurovision.evrobachennya/posts/1803352783292324
"Евровидение 2018" пройдет в столице Португалии Лиссабоне
8-го, 10-го и 12 мая. Украина попала во второй
полуфинал.Украину на "Евровидении 2018" представит Melovin. Он
получил пять баллов от судей и шесть – от зрителей.
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