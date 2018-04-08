Развитие весеннего половодья продолжится, в частности, на реках бассейнов Припяти, Десны, Северского Донца, на Верхнем Днепре и на украинском участке Дуная. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает

"В течение 8-10 апреля подъем уровня воды составит:

на реках бассейнов Припяти, средних и нижних течениях Сулы, Псла, Ворсклы - 0,1- 0,5 м с выходом воды на пойму, ее последующим затоплением (Сумская, Полтавская обл.), достижением отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений (в Ратновском, Старовижевском, Любешовском, Маневичском р-нах Волынской обл.)

на реках бассейна Десны, Северского Донца - 0,4 - 1,2 м с выходом воды на пойму Десны (в районе Новгород-Северский) и малых рек в Черниговской, Сумской областях и последующим ее затоплением на р.Убедь, р.Снов: дальнейший перелив воды через дороги местного значения, окружение водой пониженных населенных пунктов в Черниговском районе (Черниговской обл.) достижением отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений и населенных пунктов в Новопсковском районе Луганской области;

на Верхнем Днепре (в Черниговской обл.) - 0,2-0,4 м с начальным выходом воды на пойму без негативных последствий", - отметили в ГСЧС.

А 9-10 апреля на украинском участке Дуная в Вилково (Одесская область) под влиянием нагонного ветра в условиях прохождения волны весеннего половодья ожидается содержание опасных уровней воды 165-175 см, подтопление пониженных незаселенных территорий города.

Напомним, спасатели предупредили, что 7-8 апреля на украинском участке Дуная возле города Вилково в Одесской области ожидается повышение уровней воды в результате нагонов ветра в условиях прохождения весеннего половодья.

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