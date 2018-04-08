|Весеннее половодье в Украине: спасатели предупредили о повышении уровня воды на реках
|08.04.2018 16:00
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Развитие весеннего половодья продолжится, в частности, на реках бассейнов Припяти, Десны, Северского Донца, на Верхнем Днепре и на украинском участке Дуная. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает
"В течение 8-10 апреля подъем уровня воды составит:
А 9-10 апреля на украинском участке Дуная в Вилково (Одесская область) под влиянием нагонного ветра в условиях прохождения волны весеннего половодья ожидается содержание опасных уровней воды 165-175 см, подтопление пониженных незаселенных территорий города.
Напомним, спасатели предупредили, что 7-8 апреля на украинском участке Дуная возле города Вилково в Одесской области ожидается повышение уровней воды в результате нагонов ветра в условиях прохождения весеннего половодья.
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