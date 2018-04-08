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Племянница бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Виктория
не может указать реальную цель поездки в Великобританию, чтобы
получить британскую визу, отметил российский журналист Сергей
Пархоменко. Пархоменко: Правило российского посольства
заключается в отсутствии правил Фото: Сергей Пархоменко / Facebook
"Понятно, что эта двоюродная сестра Юлии Скрипаль и
племянница самого главного Скрипаля подала визу почти
родственникам. Она подала визу, потому что она хочет повидать свою
родственницу, вероятно, помочь ей выехать обратно и так далее. Мы
все это прекрасно понимаем, и Британский МИД это прекрасно
понимает, и сама эта двоюродная сестра прекрасно понимает, и Юля
прекрасно понимает, и Владимир Путин прекрасно понимает, и Мария
Захарова прекрасно понимает и, кстати, делает вид, что нет, не
понимает, – что она едет туда не за этим. Она едет туда за тем,
чтобы принять участие, во-первых, в пропагандистской кампании,
которая вокруг этого разворачивается российскими властями, к
сожалению, с участием российского посольства и для того, чтобы
принять участие в дипломатическом скандале, потому что она приедет
туда, и, что называется, воздуха не будет озонировать, а будет
вечно участвовать в той интриге, которая вокруг этого только
разворачивается", – отметил журналист.По мнению Пархоменко, поездка
Скрипаль не закончится "родственным общением" и принесенным в
больницу апельсиновым соком, а медийная активность Виктории
Скрипаль свидетельствует, что ее используют для разжигания
скандала."Я думаю, что в британском МИДе на это на все посмотрели и
приняли вполне разумное в этой ситуации решение. Кстати, визовая
тема, вообще, во всем мире тема очень, я бы сказал, живая и
животрепещущая... Вот я наблюдаю сейчас за тем, как устроена
визовая политика Российской Федерации в отношении людей, которые
собираются ехать в Россию... Это журналисты, прежде только, которые
пишут о России, знают о России, проводят большую часть своей жизни
в России, любят Россию и для которых Россия очень важна", –
рассказал он.Журналист подчеркнул, что желающих попасть в РФ
иностранцев в последние несколько лет поставили в "абсолютно
катастрофическую ситуацию". Пархоменко обратил внимание, что страны
Запада имеют четкий механизм выдачи виз или отказа в их
предоставлении."Россия действует совершенно не так. Россия
представляет из себя такого дельфийского оракула: ты чего-то ему
выкрикиваешь – и ждешь ответа. Вот дельфийский предсказатель ничем
не должен. Вот я разговаривал буквально на днях с одной довольно
известной журналисткой, которая много лет ездит в Россию... Она в
очередной раз попросила свою визу. И что? А ничего. Нет ответа.
Много месяцев нет ответа, с осени. А они не обязаны… Это может
продолжаться год, два, три. Никто не отказывает: «Мы изучаем
вопрос»", – рассказал он.По словам журналиста, в итоге иностранные
журналисты либо перестают писать о России, либо пытаются
задействовать знакомства в МИД РФ, чтобы выяснить перспективы
получения визы."Кто-то возмущается в своих газетах, кто-то пишет
официальные письма в МИД, еще как-то. Это не работает, потому что
правило российского посольства заключается в отсутствии правил", –
подытожил он.66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь
Юлию госпитализировали с симптомами отравления в
британском Солсбери 4 марта. Позже оба вышли из критического
состояния. Следствие выяснило, что во время
покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около
30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали
60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ
в Сиэтле.Кремль после этого объявил персонами нон грата
дипломатов из 25 стран.5 апреля Скотланд-Ярд опубликовал заявление
Юлии Скрипаль, в котором она попросила ценить ее личную жизнь
и жизнь ее семьи в период выздоровления после отравления.6
апреля стало известно, что британские власти отказали Виктории
Скрипаль в визе. В британском диппредставительстве объяснили,
что экс-разведчик не может принимать гостей и нет уверенности в
том, что его дочь Юлия хочет видеть родственницу. Племянница
Скрипаля обратилась к премьер-министру Великобритании Терезе
Мэй с просьбой помочь с получением визы.
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