Племянница бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Виктория не может указать реальную цель поездки в Великобританию, чтобы получить британскую визу, отметил российский журналист Сергей Пархоменко. Пархоменко: Правило российского посольства заключается в отсутствии правил Фото: Сергей Пархоменко / Facebook "Понятно, что эта двоюродная сестра Юлии Скрипаль и племянница самого главного Скрипаля подала визу почти родственникам. Она подала визу, потому что она хочет повидать свою родственницу, вероятно, помочь ей выехать обратно и так далее. Мы все это прекрасно понимаем, и Британский МИД это прекрасно понимает, и сама эта двоюродная сестра прекрасно понимает, и Юля прекрасно понимает, и Владимир Путин прекрасно понимает, и Мария Захарова прекрасно понимает и, кстати, делает вид, что нет, не понимает, – что она едет туда не за этим. Она едет туда за тем, чтобы принять участие, во-первых, в пропагандистской кампании, которая вокруг этого разворачивается российскими властями, к сожалению, с участием российского посольства и для того, чтобы принять участие в дипломатическом скандале, потому что она приедет туда, и, что называется, воздуха не будет озонировать, а будет вечно участвовать в той интриге, которая вокруг этого только разворачивается", – отметил журналист.По мнению Пархоменко, поездка Скрипаль не закончится "родственным общением" и принесенным в больницу апельсиновым соком, а медийная активность Виктории Скрипаль свидетельствует, что ее используют для разжигания скандала."Я думаю, что в британском МИДе на это на все посмотрели и приняли вполне разумное в этой ситуации решение. Кстати, визовая тема, вообще, во всем мире тема очень, я бы сказал, живая и животрепещущая... Вот я наблюдаю сейчас за тем, как устроена визовая политика Российской Федерации в отношении людей, которые собираются ехать в Россию... Это журналисты, прежде только, которые пишут о России, знают о России, проводят большую часть своей жизни в России, любят Россию и для которых Россия очень важна", – рассказал он.Журналист подчеркнул, что желающих попасть в РФ иностранцев в последние несколько лет поставили в "абсолютно катастрофическую ситуацию". Пархоменко обратил внимание, что страны Запада имеют четкий механизм выдачи виз или отказа в их предоставлении."Россия действует совершенно не так. Россия представляет из себя такого дельфийского оракула: ты чего-то ему выкрикиваешь – и ждешь ответа. Вот дельфийский предсказатель ничем не должен. Вот я разговаривал буквально на днях с одной довольно известной журналисткой, которая много лет ездит в Россию... Она в очередной раз попросила свою визу. И что? А ничего. Нет ответа. Много месяцев нет ответа, с осени. А они не обязаны… Это может продолжаться год, два, три. Никто не отказывает: «Мы изучаем вопрос»", – рассказал он.По словам журналиста, в итоге иностранные журналисты либо перестают писать о России, либо пытаются задействовать знакомства в МИД РФ, чтобы выяснить перспективы получения визы."Кто-то возмущается в своих газетах, кто-то пишет официальные письма в МИД, еще как-то. Это не работает, потому что правило российского посольства заключается в отсутствии правил", – подытожил он.66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта. Позже оба вышли из критического состояния. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около 30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали 60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ в Сиэтле.Кремль после этого объявил персонами нон грата дипломатов из 25 стран.5 апреля Скотланд-Ярд опубликовал заявление Юлии Скрипаль, в котором она попросила ценить ее личную жизнь и жизнь ее семьи в период выздоровления после отравления.6 апреля стало известно, что британские власти отказали Виктории Скрипаль в визе. В британском диппредставительстве объяснили, что экс-разведчик не может принимать гостей и нет уверенности в том, что его дочь Юлия хочет видеть родственницу. Племянница Скрипаля обратилась к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой помочь с получением визы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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