Украинцы предлагают Президенту утвердить для российских туристов уплату "утилизационного сбора" в качестве компенсации затрат, понесенных Украиной за утилизацию солдат РФ на Донбассе. Соответствующая петиция от граждан размещена на официальном сайте Президента Украины, передает

"Ввести "утилизационный сбор" для граждан РФ, которые въезжают на территорию Украины, для компенсации понесенных гражданами Украины на утилизацию Вооруженных сил Российской Федерации, а также поддерживаемых ею бандформирований, которые находятся на территории ОРДЛО и Автономной Республики Крым", - говорится в петиции.

Петиция была зарегистрирована 5 апреля и пока набрала 20 подписей из необходимых 25 тысяч.

Как сообщал Президента Украины Петра Порошенко призвали заменить название должности "Президент" на "Гетьман".

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