Предоставление американской стороной летального оружия Украине не повлияет на ситуацию в зоне проведения антитеррористической операции. Такое заявление сделал политолог Андрей Бузаров в эфире телеканала NewsOne .

При этом знаток отметил важность обмена пленными.

"Никак не поменяется ни территориальная дислокация, которая существует на сегодняшний день, то есть Украина не вернет себе территорию и это также не спровоцирует наступление "ДНР". Думаю, все территориально останется так, как есть. Думаю, что обмен пленными произойдет, потому что это выгодно двум сторонам. И по политическим, и по гуманитарным соображением провести обмен именно на кануне Нового года", - заявил Бузаров.

Вместе с тем он подчеркнул, что сколько идет война на Донбассе, столько будет идти и обмен пленными, "поскольку освобождая одних, попадают в плен другие".

Также политолог считает, что процесс получения Украиной оружия связан с переговорам Волкера и Суркова. По его мнению, "если конфликт на Донбассе не решится, то Трехсторонняя контактная группа будет заниматься преимущественно обменом пленных".

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент Украины Петр Порошенко сообщил, что государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в телефонном разговоре подтвердил, что США предоставит Украине летальное оборонительное оружие .

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