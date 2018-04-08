Робот София появилась на обложке мартовского выпуска популярного журнала Cosmopolitan India. Об этом сообщается на странице издания в социальной сети Instagram.

Отмечается, что для съемки на нее надели платье индийского дизайнера Тани Хануджи.

"Намасте, Индия, я - София, самый продвинутый робот-гуманоид в мире", - сказала она в коротком видео.

Также сообщается, что для мартовского номера Cosmopolitan India сделали сразу две обложки. Кроме робота Софии, для журнала снялась индийская актриса Сонам ​​Капур.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, известный голливудский актер Уилл Смит пригласил на свидание робота Софию . Свидание проходило на Каймановых островах. Во время общения Смит пытался заигрывать с роботом, открыто флиртовал и даже попытался поцеловать.

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