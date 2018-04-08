|Обложку Cosmopolitan украсила робот София
|08.04.2018 16:10
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Робот София появилась на обложке мартовского выпуска популярного журнала Cosmopolitan India. Об этом сообщается на странице издания в социальной сети Instagram.
Отмечается, что для съемки на нее надели платье индийского дизайнера Тани Хануджи.
"Намасте, Индия, я - София, самый продвинутый робот-гуманоид в мире", - сказала она в коротком видео.
Также сообщается, что для мартовского номера Cosmopolitan India сделали сразу две обложки. Кроме робота Софии, для журнала снялась индийская актриса Сонам Капур.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, известный голливудский актер Уилл Смит пригласил на свидание робота Софию. Свидание проходило на Каймановых островах. Во время общения Смит пытался заигрывать с роботом, открыто флиртовал и даже попытался поцеловать.
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