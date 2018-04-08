Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп осудил химическую атаку в Сирии, заявив, что Россия, лично президент Владимир Путин и Иран ответственные за поддержку лидера сирийского режима Башара Асада. Об этом он написал в Twitter, передает

"Многие погибших, в том числе женщины и дети, в бессмысленной химической атаке в Сирии. Зона зверств закрыта и окружена сирийской армией, что делает ее абсолютно недоступной для внешнего мира. Президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку животного Асада. Заплатите дорогой ценой. Необходимо немедленно открыть зону для медицинской помощи и верификации. Еще одна гуманитарная катастрофа без причин", - написал Д.Трамп.

Как сообщал в Госдепе США заявили, что следят за информацией о возможной химической атаке в Сирии, и обвинили Россию в подобных нападениях. В России отрицают проведение химической атаки в Сирии.

Отметим, по данным представителей благотворительной организации "Белые каски", в районе Восточная Гута в субботу вечером с вертолета были сброшены бомбы с химикатами. Из-за этого погибли по меньшей мере 150 человек и еще более тысячи получили ранения.

Сирийское информационное агентство Sana опровергло сообщение о химической атаке в Восточной Гуте, назвав их дезинформацией, призванной помешать сирийской армии в восстановлении контроля над этим регионом.

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