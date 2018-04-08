|Страсти по Навке: кто любил жену Пескова и чем это закончилось
|08.04.2018 16:41
|
Татьяна Навка — олимпийская чемпионка — в своей жизни разбила немало сердец. Но свое собственное подарила лишь дважды, пишет со ссылкой на .
ДЕВОЧКА И ЕЕ КУМИР
Татьяна Навка и Роман Костомаров, РИА Новости/Владимир Родионов
Маленькая Таня захотела заниматься фигурным катанием, увидев выступление Елены Водорезовой. Родители пошли навстречу: сначала подарили дочери роликовые коньки, а затем привели на настоящий каток — в возрасте 5 лет дальнейшая биография Навки была предопределена.
Она тренировалась в родном Днепропетровске и даже стала чемпионкой Украины между юниоров, но лето 1987 года перечеркнуло ее надежды на карьеру одиночницы. За три месяца каникул 12-летняя Таня выросла на 12 сантиметров — и больше не смогла прыгать так, как того требовала техника.
Майя Усова и Александр Жулин, РИА Новости
Маме девочки посоветовали перевести ее в танцы на льду. В этот
переломный момент своей биографии она и увидела впервые того, кто
станет ее кумиром на долгие годы: Александра Жулина.
Красавец-фигурист катался в паре с Майей Усовой и ступень за
ступенью двигался к олимпийскому пьедесталу.
Жулин и Усова тоже тренировались здесь. Скоро Таня поняла, что из кумира детства он стал для нее мужчиной, которого она полюбила.
МЕЖДУ СПОРТОМ И ЧУВСТВАМИ
Татьяна Навка и Александр Жулин, фото: Анвар Галеев/ТАСС
Это было не самое подходящее время для романа. Жулин и Усова были женаты и вовсю готовились к Олимпиаде-1994. Став третьими на предыдущих играх, в этот раз они претендовали на «золото» — но Саше вдруг стало совсем не до тренировок.
Все российские фигуристы, тренировавшиеся тогда в Америке, жили в одном доме. Между Навкой и Жулиным, что называется, «заискрило»: они флиртовали, использовали любую возможность побыть рядом, переглядывались… Однажды вечером, во время празднования чьего-то дня рождения, Александр набрался храбрости и поцеловал девушку.
Татьяна Навка и Александр Жулин
Как только стало известно, что претендент на олимпийское
«золото» крутит шашни за спиной жены и партнерши с девушкой, младше
себя на 12 лет, разгорелся страшный скандал. На плечи Тани лег весь
тяжелый груз общественного мнения: уводит мужчину из семьи,
разбивает способный дуэт…
САМОЕ ГЛАВНОЕ
Татьяна Навка с дочерью, РИА Новости
Они продолжали жить в Америке. Жулин катался как профессионал,
Таня тренировалась сначала с Николаем Морозовым, затем — с Романом
Костомаровым. В 1999 году их тренер Наталья Линичук вдруг решила,
что лучшей партнершей для него будет — и Таня в одночасье осталась
одна.
Этот год стал одним из самых счастливых в ее жизни: они купили дом в кредит, оформили свой брак официально и стали жить уже втроем, с дочкой Сашей. Однажды, лежа с мужем в обнимку, Таня подумала, что для полного счастья ей не хватает разве что извинений от Романа Костомарова. На следующий день он позвонил.
НОВАЯ ЦЕЛЬ
Татьяна Навка и Роман Костомаров
Извинения были приняты. Навка и Костомаров решили вновь кататься вместе и во что бы то ни стало добиться «золота» Олимпиады. Тренировать их вызвался Александр Жулин: сам так и не ставший чемпионом игр, он хорошо понимал, что будет значить для любимой олимпийская медаль.
Начались изматывающие тренировки: на льду они могли спорить до
хрипоты, кричать друг на друга, но стоило им вернуться домой, и все
становилось как прежде. Дома они были любящими мужем и женой,
заботливыми родителями.
Их программа «Кармен» не оставила сомнений ни у кого: на лед вышли чемпионы. У бортика сдержанно улыбался счастливый Александр Жулин.
ВОЗВРАЩЕНИЕ И РАССТАВАНИЕ
Татьяна Навка
Трудно сказать, когда в отношениях наступает та самая точка невозврата. После Олимпиады какое-то время все шло своим чередом: Таня и Роман объявили о завершении спортивной карьеры, а затем семья вернулась из Америки в Москву, чтобы принять участие в ледовом шоу Первого канала.
Здесь муж и жена стали соперниками: Татьяну Навку поставили в
пару с Маратом Башаровым, Александр Жулин танцевал с Ингеборгой
Дапкунайте.
Татьяна Навка и Марат Башаров
Они развелись в 2010-м году, в год ее 35-летия. А в 2012-м позволили себе единственный раз воссоединиться — на льду, под музыку из романса «За все спасибо, добрый друг…».
«У нас осталось уважение друг к другу, и я благодарна Саше за то время, что мы были вместе, за опыт, за хорошее время. Знаю, что и он благодарен мне за те годы, что мы были вместе, были счастливы», — сдержанно говорила Таня об их разводе.
НОВАЯ ЛЮБОВЬ
Дмитрий Песков и Татьяна Навка, фото: Вадим Тараканов/ТАСС
Через несколько лет после развода ее глаза снова засияли: было
конечно, что Навка влюбилась, но вот в кого — гадала вся страна.
Татьяна подтверждала в интервью, что ее личная жизнь налажена и
стабильна, но имя не называла. А когда оно все же просочилось в
прессу, стало понятно, почему.
Татьяна Навка с дочерью
А затем начал ухаживать. Отзываться на его чувства Навка
поначалу не хотела: вновь повторялась история с женатым мужиной,
только у Пескова еще были дети… Но в конце концов она не
устояла.
Отец девочки не приехал, ограничившись поздравлениями в прессе: «Таня выбрала прекрасного мужчину…»