Татьяна Навка — олимпийская чемпионка — в своей жизни разбила немало сердец. Но свое собственное подарила лишь дважды, пишет со ссылкой на .

ДЕВОЧКА И ЕЕ КУМИР

Татьяна Навка и Роман Костомаров, РИА Новости/Владимир Родионов

Маленькая Таня захотела заниматься фигурным катанием, увидев выступление Елены Водорезовой. Родители пошли навстречу: сначала подарили дочери роликовые коньки, а затем привели на настоящий каток — в возрасте 5 лет дальнейшая биография Навки была предопределена.

Она тренировалась в родном Днепропетровске и даже стала чемпионкой Украины между юниоров, но лето 1987 года перечеркнуло ее надежды на карьеру одиночницы. За три месяца каникул 12-летняя Таня выросла на 12 сантиметров — и больше не смогла прыгать так, как того требовала техника.

Майя Усова и Александр Жулин, РИА Новости

Маме девочки посоветовали перевести ее в танцы на льду. В этот переломный момент своей биографии она и увидела впервые того, кто станет ее кумиром на долгие годы: Александра Жулина. Красавец-фигурист катался в паре с Майей Усовой и ступень за ступенью двигался к олимпийскому пьедесталу.

«Я, замерев, смотрела по телевизору выступление дуэта Жулин — Усова и глаз не могла оторвать, настолько они были красивы. Саша для меня был каким-то небожителем, великим фигуристом», — вспоминала потом Татьяна.До их личной встречи оставалось еще четыре года. В танцах на льду талантливая девочка показала себя с самой лучшей стороны — и тренер Наталья Дубова вскоре предложила ей переехать в Москву, а затем и в Америку, где условия для тренировок в начале 90-х были гораздо лучше.

Жулин и Усова тоже тренировались здесь. Скоро Таня поняла, что из кумира детства он стал для нее мужчиной, которого она полюбила.

МЕЖДУ СПОРТОМ И ЧУВСТВАМИ

Татьяна Навка и Александр Жулин, фото: Анвар Галеев/ТАСС

Это было не самое подходящее время для романа. Жулин и Усова были женаты и вовсю готовились к Олимпиаде-1994. Став третьими на предыдущих играх, в этот раз они претендовали на «золото» — но Саше вдруг стало совсем не до тренировок.

Все российские фигуристы, тренировавшиеся тогда в Америке, жили в одном доме. Между Навкой и Жулиным, что называется, «заискрило»: они флиртовали, использовали любую возможность побыть рядом, переглядывались… Однажды вечером, во время празднования чьего-то дня рождения, Александр набрался храбрости и поцеловал девушку.

Татьяна Навка и Александр Жулин

Как только стало известно, что претендент на олимпийское «золото» крутит шашни за спиной жены и партнерши с девушкой, младше себя на 12 лет, разгорелся страшный скандал. На плечи Тани лег весь тяжелый груз общественного мнения: уводит мужчину из семьи, разбивает способный дуэт…

Ее предостерегала даже родная мать: Жулин старше, он тебя бросит! Но ей было все равно.На Олимпиаде в Лиллехамере пара Александра Жулина и Майи Усовой взяла «серебро». Какое-то время они еще продолжали вместе кататься, но жить с тех пор он мог только с одной женщиной — Татьяной Навкой.

САМОЕ ГЛАВНОЕ

Татьяна Навка с дочерью, РИА Новости

Они продолжали жить в Америке. Жулин катался как профессионал, Таня тренировалась сначала с Николаем Морозовым, затем — с Романом Костомаровым. В 1999 году их тренер Наталья Линичук вдруг решила, что лучшей партнершей для него будет — и Таня в одночасье осталась одна.

В другой ситуации она стала бы искать нового партнера, но с ней рядом был Саша.Они решили, что сама судьба дает им шанс осуществить самое главное: родить ребенка. Стоило им об этом подумать, как Таня забеременела.

Этот год стал одним из самых счастливых в ее жизни: они купили дом в кредит, оформили свой брак официально и стали жить уже втроем, с дочкой Сашей. Однажды, лежа с мужем в обнимку, Таня подумала, что для полного счастья ей не хватает разве что извинений от Романа Костомарова. На следующий день он позвонил.

НОВАЯ ЦЕЛЬ

Татьяна Навка и Роман Костомаров

Извинения были приняты. Навка и Костомаров решили вновь кататься вместе и во что бы то ни стало добиться «золота» Олимпиады. Тренировать их вызвался Александр Жулин: сам так и не ставший чемпионом игр, он хорошо понимал, что будет значить для любимой олимпийская медаль.

Начались изматывающие тренировки: на льду они могли спорить до хрипоты, кричать друг на друга, но стоило им вернуться домой, и все становилось как прежде. Дома они были любящими мужем и женой, заботливыми родителями.

В начале 2000-х не было в фигурном катании пары эффектней, чем Навка и Костомаров.Оба высокие, с сумасшедшей энергетикой и пластичными движениями, они стали завоевывать медали одну за другой. Чемпионы России, Европы, мира… Наконец, наступил главный для них старт: Олимпиада-2006 в Турине.

Их программа «Кармен» не оставила сомнений ни у кого: на лед вышли чемпионы. У бортика сдержанно улыбался счастливый Александр Жулин.

ВОЗВРАЩЕНИЕ И РАССТАВАНИЕ

Татьяна Навка

Трудно сказать, когда в отношениях наступает та самая точка невозврата. После Олимпиады какое-то время все шло своим чередом: Таня и Роман объявили о завершении спортивной карьеры, а затем семья вернулась из Америки в Москву, чтобы принять участие в ледовом шоу Первого канала.

Здесь муж и жена стали соперниками: Татьяну Навку поставили в пару с Маратом Башаровым, Александр Жулин танцевал с Ингеборгой Дапкунайте.

«Мне смотреть на Маратовы поддержки невыносимо! Душа замирает! Сразу отвожу глаза. Вообще, хотя я не один год тренирую собственную жену, все никак не могу избавиться от страха за нее. Наблюдать за Таней у бортика, понимая, что сию минуту вмешаться в процесс не могу, для меня мука», — трогательно признавался в интервью Жулин.Несмотря на это, вскоре поползли слухи: в паре фигуристов не все ладно, у Навки роман с Башаровым… Публично она так никогда и не подтвердила ни этот, ни другие предполагаемые отношения со своими партнерами по телевизионным шоу. Но слова о размолвках с Жулиным вскоре подтвердились.

Татьяна Навка и Марат Башаров

Они развелись в 2010-м году, в год ее 35-летия. А в 2012-м позволили себе единственный раз воссоединиться — на льду, под музыку из романса «За все спасибо, добрый друг…».

«У нас осталось уважение друг к другу, и я благодарна Саше за то время, что мы были вместе, за опыт, за хорошее время. Знаю, что и он благодарен мне за те годы, что мы были вместе, были счастливы», — сдержанно говорила Таня об их разводе.

НОВАЯ ЛЮБОВЬ

Дмитрий Песков и Татьяна Навка, фото: Вадим Тараканов/ТАСС

Через несколько лет после развода ее глаза снова засияли: было конечно, что Навка влюбилась, но вот в кого — гадала вся страна. Татьяна подтверждала в интервью, что ее личная жизнь налажена и стабильна, но имя не называла. А когда оно все же просочилось в прессу, стало понятно, почему.

Ее возлюбленным стал известный политик, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Их отношения, по ее словам, прошли путь от «Дмитрия Сергеевича» и обращения «на вы», до «Мити» и такого уровня душевного родства, что в их присутствии «цветы распускаются». Татьяна встретила его в гостях у общих знакомых — причем Песков не узнал в ней известную фигуристку. «Вы ведь та самая девушка, которая рекламирует шампунь?», — обратился он к ней.

Татьяна Навка с дочерью

А затем начал ухаживать. Отзываться на его чувства Навка поначалу не хотела: вновь повторялась история с женатым мужиной, только у Пескова еще были дети… Но в конце концов она не устояла.

«Ну общались, сходили пару раз в ресторан, я думала: «Нет, просто друзья». Но он молодец — взял элегантностью и настойчивостью. Как-то хитро все сделал. Вроде бы ухаживал, а вроде и нет», — вспоминает она.В 2014-м году Татьяна во второй раз стала мамой, родив Дмитрию дочь Надежду. А через год они сыграли роскошную свадьбу, на которой была и ее старшая дочка Саша Жулина.

Отец девочки не приехал, ограничившись поздравлениями в прессе: «Таня выбрала прекрасного мужчину…»

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