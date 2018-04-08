Мотоцикл столкнулся с гужевой повозкой, в результате чего водитель мотоцикла погиб, еще один человек получил травмы. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Ровенской области, передает

"Сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Бельская Воля в полицию поступило около 23 часов седьмого апреля. В результате ДТП один человек погиб, еще один - с травмами в больнице", - говорится в сообщении.

Так, по предварительной информации, в селе Бельская Воля 26-летний житель Владимирецкого района, управлявший мотоциклом Viper, допустил столкновение с гужевой повозкой под управлением 44-летнего местного жителя.

"В результате ДТП водитель мотоцикла получил тяжелую черепно-мозговую травму несовместимую с жизнью и скончался в реанимационном отделении. Его 22-летнего пассажира госпитализировали с ушибами рук, ног и головы", - передают в полиции.

Следователи начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, два автомобиля столкнулись в пгт Солотвино Закарпатской области, в результате чего госпитализировали трех человек.

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