прежний полузащитник "Динамо" Роман Безус отметился голевой передачей за "Сент-Трюйден" во встрече второго тура группы В в борьбе за путевку в Лигу Европы от бельгийского чемпионата, сообщает со ссылкой на сайт чемпионата.

Украинец вышел в стартовом составе, а на 75-й минуте был заменен. "Сент-Трюйден" праздновал уверенную победу 4:0.

С тремя очками клуб Безуса занимает второе место из шести команд группы В. Только лидеры групп А и В будут бороться дальше за путевку в ЛЕ.

Стоит отметить, что на счету экс-футболиста "Динамо" и "Днепра" 21 поединок при 2 асистах и 2 голах в нынешней кампании.

Как сообщал в нынешнем сезоне Безусу удалось забить гол с углового.

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