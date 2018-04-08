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У постпредства Чечни в Москве активисты установили мемориал убитым геям
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08.04.2018 16:52
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Активисты сделали импровизированный мемориал в столице РФ,
посвященный началу преследования геев в Чечне. Активисты установили
треугольник с силуэтом карты Чечни, к которому положили цветы Фото:
novayagazeta.ru Участники акции установили треугольник с силуэтом
карты Чечни, к которому положили цветы и плакаты с надписями
"Помним", "Скробим", "Вечная память".1 апреля 2017 года "Новая
газета" опубликовала расследование о преследовании геев в
Чечне. Позже газета разместила истории пострадавших и
очевидцев.Есть сведения о том, что были задержаны 160 человек, и
около 50 человек были убиты, при этом достоверно подтверждена
гибель двух задержанных, сообщила корреспондент издания Елена
Милашина.3 апреля экстренное собрание представителей
старейшин, исламских богословов и лидеров общественного мнения
Чечни приняло "резолюцию возмездия" за публикации о
преследовании геев в республике.16 апреля глава Чечни Рамзан
Кадыров заявил, что на Чечню осуществляется массированная
информационная атака со стороны "так называемых правозащитных
международных организаций".Три французские ассоциации: Stop
Нomophobie, Mousse и Comite Idaho France, – объединяющие
лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров, обратились в
Международный уголовный суд с иском к Кадырову. Главу
Чечни обвинили в "геноциде" гомосексуалов.Кадыров в интервью
американскому каналу HBO, которое было опубликовано 15 июля,
ответил на вопрос о преследовании гомосексуалов в
Чечне. "Это нелепость. У нас таких людей нет. Нет у нас геев.
Если есть, заберите в Канаду. Хвала Аллаху, подальше от
нас", – сказал он.
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