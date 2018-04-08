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Глава МВД Германии заявил, что наезд авто на пешеходов в Мюнстере, скорее всего, не был террористической атакой
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08.04.2018 17:00
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Необходимо провести тщательное расследование наезда автомобиля на
толпу в немецком Мюнстере, убежден министр внутренних дел страны
Хорст Зеехофер. Наезд авто на толпу в Мюнстере произошел 7 апреля
Фото: EPA В то же время министр отметил, что нужно провести
тщательное расследование.По словам Зеехофера, нападение показала,
что, несмотря на все усилия полиции, граждане Германии не могут
быть уверены в "абсолютной безопасности". Но, как он отметил,
государство должно продолжать делать все возможное, чтобы уменьшить
риск таких преступлений в будущем и предотвращать их.7 апреля в
Мюнстере возле ресторана Kiepenkerl микроавтобус наехал
на толпу. Была информация о четырех погибших, включая найденного
застреленным водителя, и около 30 пострадавших. Позже полиция
сообщила о троих погибших. Известно, что
водителем был психически неуравновешенный гражданин
Германии 1969 года рождения.
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