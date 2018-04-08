Необходимо провести тщательное расследование наезда автомобиля на толпу в немецком Мюнстере, убежден министр внутренних дел страны Хорст Зеехофер. Наезд авто на толпу в Мюнстере произошел 7 апреля Фото: EPA В то же время министр отметил, что нужно провести тщательное расследование.По словам Зеехофера, нападение показала, что, несмотря на все усилия полиции, граждане Германии не могут быть уверены в "абсолютной безопасности". Но, как он отметил, государство должно продолжать делать все возможное, чтобы уменьшить риск таких преступлений в будущем и предотвращать их.7 апреля в Мюнстере возле ресторана Kiepenkerl микроавтобус наехал на толпу. Была информация о четырех погибших, включая найденного застреленным водителя, и около 30 пострадавших. Позже полиция сообщила о троих погибших. Известно, что водителем был психически неуравновешенный гражданин Германии 1969 года рождения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки мюнстере толпу что министр германии Теги: мир