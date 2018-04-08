За 16 лет Россия направила Великобритании 61 требование на выдачу россиян, обвиненных или осужденных за экономические преступления. Об этом в интервью "НТВ" заявил генпрокурор Юрий Чайка.

"Начиная с 2002 года, в Великобританию нами отправлены запросы о выдаче 61 лица, которые обвиняются или уже осуждены в России за совершение экономических преступлений. Сумма ущерба составляет более, чем пол триллиона рублей. Это только прямой убыток, а масштаб выведенных ими за границу средств значительно выше", - указал Чайка.

Он напомнил, что с февраля в Соединенном Королевстве действует закон, согласно которому британские власти могут арестовать активы бизнесменов, происхождение которых те не смогут объяснить.

"То есть украли в России, теперь Великобритания заберет все в свой бюджет. Преступников могут оставить себе, а деньги верните. Это деньги наши", - заявил генпрокурор, выразив надежду, что британские власти будут применять новый закон в соответствии с нормами цивилизованного государства, а не по принципу "грабь награбленное".

Ранее стало известно, что МВД Великобритании проверку виз, выданных всем состоятельным россиянам по программе привлечения инвесторов.

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