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Аслунд о санкциях США: Если Путин будет внесен в список, американские официальные лица не смогут с ним говорить
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08.04.2018 17:08
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Санкции – это инструмент, который наказывает за близость к
президенту РФ Владимиру Путину и его политике, отметил старший
научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд. Аслунд: Я знаю
немало людей, которые тихо покинули Россию Фото: ЕРА "Обычно главы
государств не являются объектом санкций по очевидной причине. В
конце концов, вам необходимо с кем-то в государстве иметь дело,
говорить. Обратите внимание, что против Сергея Лаврова (министр
иностранных дел РФ. – ) также не было объявлено санкций.
Если Путин будет внесен в такой список, американские официальные
лица не смогут с ним говорить", – сказал он.Аслунд отметил,
что санкции – это инструмент, который наказывает за близость к
Путину и его политике."Я знаю немало людей, имен которых я не буду
называть, которые тихо покинули Россию или перешли в более или
менее явную оппозицию Путину. Если они будут подвергнуты санкциям,
то у них не останется выбора, как восстановить свою лояльность
Путину. Пока же они держатся на дистанции", – заявил знаток.6
апреля Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских
бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда
компаний. Американское министерство финансов пояснило, что такие
меры приняты во исполнение закона "О противодействии
противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в
августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.Согласно
закону CAATSA, минфин США в сотрудничестве с Государственным
департаментом в январе 2018 года предоставил Конгрессу
"кремлевский доклад" – список из 114 высокопоставленных
чиновников и 96 олигархов, близких к "российскому режиму". В
нем упомянуты помощники и советники президента РФ Владимира
Путина, все члены правительства РФ, включая премьера Дмитрия
Медведева, мэры Москвы и Санкт-Петербурга.Путин тогда заявлял,
что Россия не будет отвечать на "недружественный акт".
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