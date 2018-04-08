Санкции – это инструмент, который наказывает за близость к президенту РФ Владимиру Путину и его политике, отметил старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд. Аслунд: Я знаю немало людей, которые тихо покинули Россию Фото: ЕРА "Обычно главы государств не являются объектом санкций по очевидной причине. В конце концов, вам необходимо с кем-то в государстве иметь дело, говорить. Обратите внимание, что против Сергея Лаврова (министр иностранных дел РФ. – ) также не было объявлено санкций. Если Путин будет внесен в такой список, американские официальные лица не смогут с ним говорить", – сказал он.Аслунд отметил, что санкции – это инструмент, который наказывает за близость к Путину и его политике."Я знаю немало людей, имен которых я не буду называть, которые тихо покинули Россию или перешли в более или менее явную оппозицию Путину. Если они будут подвергнуты санкциям, то у них не останется выбора, как восстановить свою лояльность Путину. Пока же они держатся на дистанции", – заявил знаток.6 апреля Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний. Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.Согласно закону CAATSA, минфин США в сотрудничестве с Государственным департаментом в январе 2018 года предоставил Конгрессу "кремлевский доклад" – список из 114 высокопоставленных чиновников и 96 олигархов, близких к "российскому режиму". В нем упомянуты помощники и советники президента РФ Владимира Путина, все члены правительства РФ, включая премьера Дмитрия Медведева, мэры Москвы и Санкт-Петербурга.Путин тогда заявлял, что Россия не будет отвечать на "недружественный акт". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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