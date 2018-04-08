Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп осудил химическую атаку в Сирии. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Также Трамп обвинил президента Российской Федерации Владимира Путина и Иран в поддержке президента Сирии Башара Асада. Он обратил внимание на то, что Асад должен дорога заплатить за химическую атаку, в результате которой погибли множество людей, между которых были женщины и дети.

"Много погибших, в том числе женщины и дети, в бессмысленной химической атаке в Сирии. Зона зверств закрыта и окружена сирийской армией, что делает ее абсолютно недоступной для внешнего мира. Президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку животного Асада. Заплатите дорогой ценой. Необходимо немедленно открыть зону для медицинской помощи и верификации. Еще одна гуманитарная катастрофа без причин", - говорится в сообщении.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, правительство США отреагировало на информацию о химической атаке на территории Сирии, отметив, что за подобные набег ответственность несет Российская Федерация.

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