В оккупированном Крыму российские силовики ворвались в мечеть во время молитвы. Об этом сообщает общество “Крымская солидарность” в Facebook, передает .

“6 апреля 2018 года в мечети с.Павловка Джанкойского района побывали сотрудники ФСБ, которые сообщили, что в данном помещении, якобы проводятся „какие-то экстремистские мероприятия“”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что около 20 человек с автоматами оцепили мечеть и не давали возможности покинуть помещение, пока не опросят всех мусульман.

“Все прихожане были подвергнуты опросу и фотофиксации. Подобный тотальный контроль обескураживает членов мусульманской общины и вызывает гнев мусульман Крыма”, — говорится в сообщении.

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