|Российские силовики ворвались в мечеть в оккупированном Крыму
|08.04.2018 17:20
|
В оккупированном Крыму российские силовики ворвались в мечеть во время молитвы. Об этом сообщает общество “Крымская солидарность” в Facebook, передает .
“6 апреля 2018 года в мечети с.Павловка Джанкойского района побывали сотрудники ФСБ, которые сообщили, что в данном помещении, якобы проводятся „какие-то экстремистские мероприятия“”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что около 20 человек с автоматами оцепили мечеть и не давали возможности покинуть помещение, пока не опросят всех мусульман.
“Все прихожане были подвергнуты опросу и фотофиксации. Подобный тотальный контроль обескураживает членов мусульманской общины и вызывает гнев мусульман Крыма”, — говорится в сообщении.
Поделитесь статьей с друзьями