Тем временем, не самые важные новости дня остаются незамеченными. А зря, они наглядно показывают, что внутренняя политика в новый президентский срок Темнейшего будет меняться и причем очень сильно.

Пока хозяин 25% акций Новороссийского морского торгового порта Зиявудин Магомедов сидит в СИЗО по обвинению в хищении 2,5 млрд рублей, в совете директоров группы НМТП, владеющей - крупнейшим в РФ и третьего по грузообороту в Европе портом - готовятся перестановки.Председателем совета директоров НМТП должен стать представитель государства - его кандидатуру выдвинет на заседании 13 апреля "Транснефть", которая, как и группа "Сумма" Магомедова, владеет пакетом из 25% акций и намеревалась выкупить долю у дагестанского миллиардера, чтобы получить контроль над портом. Об этом во вторник ТАСС сообщил официальный представитель "Траснефти" Игорь Демин.

В настоящий момент совет директоров НМТП, через который на экспорт уходят нефть и зерно, возглавляет вице-президент "Транснефти" Рашид Шарипов. У государства, владеющего долей в 20%, есть два представителя - глава Росимущества и замминистра экономического развития Дмитрий Пристансков и помощник президента Игорь Левитин.

Кого из них намерена предложить "Транснефть" Демин не уточнил.

При этом добавил он, переговоры о покупке акций у группы "Сумма" Магомедова, которому грозит до 30 лет лишения свободы по трем статьям УК, приостановлены. Еще бы. Зачем покупать, если акции можно будет просто конфисковать. И это правильно.

И не только о Новороссийском порте идет речь. Похоже, что будет браться контроль над всей портовой системой.

Акции крупнейших портовых компании России рухнули на торгах в понедельник на фоне ареста ключевого владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова - фигуранта списка Forbes с состоянием 1,4 млрд долларов.

Бумаги Дальневосточного морского пароходства, под контролем которого находятся терминалы в портах Хабаровска и Владивостока и в котором Магомедов владеет контрольной долей в 56%, потеряли пятую часть своей стоимости в считанные минуты.

К 11.05 мск на Московской бирже бумаги падали в цене на 19,4%, а капитализация компании обрушилась почти на 4 миллиарда рублей.

Акции Новороссийского морского торгового порта, крупнейшего нефтеналивного терминала в РФ, через который на экспорт уходят поставки через систему "Транснефти", упали на 3,7%, до 7,48 рубля за штуку.

Бумаги "Трансконтейнера", которым Магомедов владеет через контролируемую им группу Fesco, подешевели на 4,7% - до 4715 рублей за штуку.

И еще одна новость в тему:

Бумаги компаний, принадлежащих миллиардеру Олегу Дерипаске, свалились в штопор в пятницу на новостях о том, что входящий в топ-25 богатейших людей России бизнесмен включен в "черный список" США вместе со всеми своими ключевыми активами. Акции "Русала", крупнейшего в России производителя алюминия, рухнули на 15,7% на Московской бирже, отрезав от капитализации компании 60 миллиардов рублей за три часа. Бумаги En+, через которую Дерипаска помимо алюминиевых заводов контролирует электростанции мощностью почти 20 гигаватт, обвалились на 19,6%, а рыночная стоимость холдинга сократилась на 1,9 млрд долларов.

Хе-хе, агент Кремля Донни I сработал четко! Ему объявляется благодарность. Похоже, что и тут будут сделаны предложения, от которых невозможно отказаться.

Что же, процесс не только идет, но и ускоряется. Пересмотра итогов приватизации не будет, но будет плавная национализация в рамках Невидимой Руки :)) Новые времена - новые методы работы.

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