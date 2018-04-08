



Відома українська співачка Злата Огнєвіч завжди демонструє шанувальникам неймовірну фігуру, втім, зараз зірка зізналася Каті Осадчій, що сіла на дієту - просто у переддень великодніх свят!



"Я сіла на дієту, тому що я набрала чотири кілограми через свою любов до солодкого. Тому вирішила зупинитися і сісти на дієту, але на великодні свята я обовязково з'їм паску. А потім знову - на спорт", - зізналася Злата.



"В одинь день харчуєшся усим чим завгодно, але не великими порціями. А на другий день треба тільки пити, їсти якісь супи, пити смузі, кефір, молоко, тобто все, що не тверде. Наступного дня знову можна їсти звичайну їжу. Ось так чергувати, день щось водне, день звичайну їжу. Я сама собі задала питання, або ти хочеш їсти все, що завгодно, або ти хочеш дивитися на себе в дзеркало і собі подобатися. Я для себе обрала - дивитися в дзеркало і подобатися собі", - говорить Злата.





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