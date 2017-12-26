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Глава Аграрного фонда: В 2017 году мы нарастили экспорт муки на 70%
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26.12.2017 13:15
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Чтобы увеличить экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью,
Украине нужно модернизировать перерабатывающую промышленность, для
этого Аграрный фонд ведет переговоры с турецкой компанией о
строительстве современного мельничного комплекса, заявил
генеральный директор Аграрного фонда Андрей Радченко. Андрей
Радченко: На строительство и введение в эксплуатацию этого объекта
уйдет около года Фото: Andrey Radchenko / Facebook "Аграрный сектор
действительно бьет рекорды. Мы тоже ощутили, что причастны к
экспорту и увеличению экспортной выручки, которая поступила в
Украину. Экспорт продукции в сравнении с 2016 годом вырос почти на
23%. Один из показателей – это увеличение экспорта
животноводства. Далее идут продукты переработки подсолнечника,
кукурузы, пшеницы, сои и семян рапса. Аграрный фонд, в частности,
экспортировал 17 тыс. тонн муки. Это на 70% больше, чем в прошлом
году", – рассказал глава Аграрного фонда.Он добавил, что
сейчас госкомпания ведет переговоры с партнерами из Турции, чтобы
привлечь инвестиции для строительства перерабатывающего
предприятия."Рассматриваем возможность постройки современного
мельничного комплекса. При этом очень стараемся привлечь турецкое
финансирование под этот проект. В ближайшее время, думаю, сможем
заключить договор на поставку мельничного оборудования. А на
строительство и введение в эксплуатацию этого объекта уйдет около
года", – сообщил Радченко.Чтобы увеличить экспорт продукции с
высокой добавленной стоимостью, нужно модернизировать сферу
переработки, отметил глава Аграрного фонда. На внутреннем рынке, по
его словам, компания фокусируется на розничной фасованной
продукции: основным товаром остается мука, но в следующем году фонд
планирует расширять список за счет риса, сахара и других
продуктов.Владельцем ПАО "Аграрный фонд" является государство в
лице Министерства аграрной политики Украины. Предприятие основано
22 апреля 2013 года постановлением Кабмина. Прибыль за первое
полугодие 2017 составила 70 млн грн, а за последние два года
Аграрный фонд перечислил в бюджет более 1,2 млрд грн налогов и
дивидендов. В этом году фонд анонсировал выполнение финансового
плана на 102%.
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