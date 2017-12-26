Чтобы увеличить экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью, Украине нужно модернизировать перерабатывающую промышленность, для этого Аграрный фонд ведет переговоры с турецкой компанией о строительстве современного мельничного комплекса, заявил генеральный директор Аграрного фонда Андрей Радченко. Андрей Радченко: На строительство и введение в эксплуатацию этого объекта уйдет около года Фото: Andrey Radchenko / Facebook "Аграрный сектор действительно бьет рекорды. Мы тоже ощутили, что причастны к экспорту и увеличению экспортной выручки, которая поступила в Украину. Экспорт продукции в сравнении с 2016 годом вырос почти на 23%. Один из показателей – это увеличение экспорта животноводства. Далее идут продукты переработки подсолнечника, кукурузы, пшеницы, сои и семян рапса. Аграрный фонд, в частности, экспортировал 17 тыс. тонн муки. Это на 70% больше, чем в прошлом году", – рассказал глава Аграрного фонда.Он добавил, что сейчас госкомпания ведет переговоры с партнерами из Турции, чтобы привлечь инвестиции для строительства перерабатывающего предприятия."Рассматриваем возможность постройки современного мельничного комплекса. При этом очень стараемся привлечь турецкое финансирование под этот проект. В ближайшее время, думаю, сможем заключить договор на поставку мельничного оборудования. А на строительство и введение в эксплуатацию этого объекта уйдет около года", – сообщил Радченко.Чтобы увеличить экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью, нужно модернизировать сферу переработки, отметил глава Аграрного фонда. На внутреннем рынке, по его словам, компания фокусируется на розничной фасованной продукции: основным товаром остается мука, но в следующем году фонд планирует расширять список за счет риса, сахара и других продуктов.Владельцем ПАО "Аграрный фонд" является государство в лице Министерства аграрной политики Украины. Предприятие основано 22 апреля 2013 года постановлением Кабмина. Прибыль за первое полугодие 2017 составила 70 млн грн, а за последние два года Аграрный фонд перечислил в бюджет более 1,2 млрд грн налогов и дивидендов. В этом году фонд анонсировал выполнение финансового плана на 102%. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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